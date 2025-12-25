ももいろクローバーＺの虚偽コラボ騒動が波紋を広げている。

プレミアムウォーター株式会社が２３日、同社グループの営業販売会社が虚偽の営業活動を行っていたとして、ももクロと所属事務所に謝罪。「コラボレーションを実施しているという虚偽の事実を語り、契約を促進する営業活動が行われていたことが判明」したとし「多大なるご迷惑とご不快な思いをおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」とした。

ももクロは２０、２１日にさいたまスーパーアリーナでクリスマスライブを開催。同営業販売会社は「たまアリ△タウンクリスマスマーケット２０２５」に出展していたが、ももクロとは関係がなかった。

マネジャーの川上アキラ氏はＸに「これ、モノノフさんが当日ここで教えてくれてわかった件ですので、本当にありがとうございます。」と投稿。発覚はファンのモノノフたちが動いた結果だった。

同氏のＸには「ファンを大切にする姿勢が伝わりますね。」「ファン心理を利用するのは、本当に一線超えてると思う。」「この虚偽コラボ騒動、ファンにもももクロにも辛いね…」「推しの名前を軽く使う営業は本当にやめてほしい」「正直びっくりしました…。ももクロの名前が使われたのはとても残念です。」「『コラボしてます』は最強ワードだからこそ重罪。」などのコメントが相次いでいる。