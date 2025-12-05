【ちょっとだけエスパー】今さら聞けない「兆が四季に与えた記憶は嘘」という衝撃のドラマ考察とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【ちょっとだけエスパー】ドラマ考察 第７話 記憶は全て嘘である！ 伏線回収 結末最終回予想」と題した動画を公開。テレビ朝日系のドラマ『ちょっとだけエスパー』について、作中で提示された記憶がすべて嘘である可能性や、未来から来た人物の正体に関する深い考察を展開した。
動画ではまず、「兆が四季に与えた記憶は全て嘘である」という衝撃的な説と、「未来の市松博士の正体は、実は文太である」という2つの大きなテーマが提示される。第7話の内容から、元夫が愛する妻のために自分の存在を忘れられても彼女を助け、その妻と新たに恋に落ちた男性は単なる身代わりだった、という「かなり、悲しい結末を想像させられるような感じだった」と分析する。
しかし、このドラマがSFであることを踏まえ、視聴者から寄せられたコメントを基に別の可能性を探っていく。特に注目されたのは、「兆の映像が届いているので、声以外も送れるでしょうね」「例えば文太が市松博士のふりをして現在の市松に接したいと思ったら、見た目は歳を重ねた市松、喋るのは自分という形で送ればいいことになるんですよね」というコメントである。これに対し、考察系YouTuberのトケル氏は、未来の市松博士が音声ではなくテキストだけで通信している点に注目。これは、もし正体が文太であった場合、声で本人だとバレてしまうのを防ぐためではないかと推測した。
さらにトケル氏は、四季にインストールされた記憶の中の兆は、現在の兆とは別人に見えると指摘。「漬物石をプレゼントするようなキャラクターは、兆よりも文太のほうにふさわしい気がする」と述べ、四季に与えられた記憶自体が、兆ではなく文太との思い出を改ざんしたものである可能性に言及した。動画の最後では、数々の謎が残る中で「文太と四季の関係が『嘘』というのはあまりにも切ないので、兆が四季に与えた記憶の方が嘘なんじゃないか、と思いたいです」と語り、2人の関係性こそが物語の真実であってほしいという願いを込めて締めくくった。
チャンネル情報
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません）ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。