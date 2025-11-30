考えなくても「コーディネートの何かおかしい」がなくなる「合わせ方だけワンパターン」





失敗のないセット「ジャケットとワンピース」の中で変化を

たった２着で必然的にオシャレを引き寄せる、まちがいない上下の組み合わせ。その中でも着心地よく、見た目はきちんと、そのうえスタイルもよく。スタイリングに求めたいことがかなう「ジャケットとワンピース」のセット。コートはその上から羽織るだけ。どちらもアイテムのバリエが多い今季は、新鮮なデザインでブラッシュアップを図って。







ジャケットを味方に「特徴のあるワンピースを」

端正なジャケットでおおえるのをいいことに、まずはワンピで変化球。たとえばセットで着るだからハードルが下がる、センシュアルなデザインを。コラーゲンを含んだ、しなやかで肌あたりのいい素材に、おなかの大胆な開き。趣のあるチェックジャケットをレディに昇華。 ブラウンチェックジャケット／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 白スリットロングワンピース／デターム（ザ・ウォール ショールーム）







