Æ°²è¡Ø¡ÚÈçÇ¢´ï²Ê°å¤È¡Û ¤ª¤·¤Ã¤³¤ÎÇº¤ß¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ç¡¢ÂèÆóÀîºê¹¬¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈçÇ¢´ï²ÊÉôÄ¹¤Î¿¹»³ÀµÉÒ°å»Õ¤¬¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¾É¾õ¤ËÀø¤à¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°Õ¼±¤¹¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£

¿¹»³°å»Õ¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢µÞ¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Ìë´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤âµ¯¤­¤ë¡¢Ï³¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÇ¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¾¯¤·»Ä¤ë´¶¤¸¤ä¡¢¥¿¥é¥¿¥é¤ÈÏ³¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ç¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

Ç¢¤Ï¿ÕÂ¡¤Ç·ì±Õ¤òßÉ²á¤µ¤ì¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÔÍ×¤ÊÏ·ÇÑÊª¤À¤±¤¬¾¯ÎÌÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö1Æü150¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¸¶Ç¢¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢99¡ó¤ÏÂÎ¤ËºÆµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÇÓÇ¢¤ÏÌó1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬ÌÜ°Â¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¡£

¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ­¤È½÷À­¤ÎÇ¢Æ»¤ÎÄ¹¤µ¤ä¹üÈ×¹½Â¤¤¬¾É¾õ¤Îº¹¤òÀ¸¤ß¡¢¡Ö½÷À­¤ÏÇ¢Æ»¤¬Ã»¤¤Ê¬¡¢Ï³¤ì¤ä¤¹¤¤¡£½Ð»º·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹üÈ×Äì¶Ú¤¬¼å¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡ÖÃËÀ­¤ÏÁ°Î©Á£¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¡×¤ÈÃË½÷ÊÌ¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£

¡ÖÌë´Ö¤Ë2²ó°Ê¾å¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤­¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌë´ÖÉÑÇ¢¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Æü¾ïÀ¸³è¤Î¹©É×¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢Ìë¿²¤ë3»þ´ÖÁ°¤«¤é¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ä¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡ÖËèÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÄÌ¤¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¾É¾õ¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿²¤ëÄ¾Á°¤äÌëÃæ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Î¤É¤¬³é¤¯¾ì¹ç¤Ï²Ã¼¾´ï¤äÉ¹¤Î¾®ÊÒ¤ò¸ý¤Ë´Þ¤à¤Ê¤É¤Ç¹©É×¤ò¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë½÷À­¤ËÂ¿¤¤ç¯æù±ê¤ä¡¢ÃËÀ­¤ÎÁ°Î©Á£±ê¡¦Ç¢Æ»±ê¤È¤¤¤Ã¤¿±ê¾ÉÀ­¼À´µ¤ä·ëÀÐ¡¢¼ðáç¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ´­µ¯¡£¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤¹¤°¤Ë¿´ÇÛ¤»¤º¡¢¾É¾õ¤äÉÑÅÙ¡¦È¼¤¦ÄË¤ß¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯°å»Õ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÇ¢¤Î¿§¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£

ºÇ¸å¤Ë¿¹»³°å»Õ¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤È¶á¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤ò²æËý¤·¤Ê¤¤¤Ç¹Ô¤­¤¿¤¤»þ¤Ï¤¹¤°¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:07

¤ª¤·¤Ã¤³¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
02:00

ÇÓÇ¢¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À­¤ÈÃËÀ­¤Î°ã¤¤
04:05

Ìë´ÖÉÑÇ¢¤Î²ó¿ô¤È¼£ÎÅ
06:11

Â¿Ç¢¡¦Ìë´ÖÂ¿Ç¢¤Î¼£ÎÅ
10:32

ÈçÇ¢´ï²Ê¼õ¿Ç»þ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È

