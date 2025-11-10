目上に「了解しました」は失礼？「言い直せ！」と怒鳴るパワハラ上司に、部下が笑顔で返した“最強のポジティブ思考”にスカッとする【作者に聞く】
【スカッと漫画】本編を読む→目上に「了解」は失礼なの…？
「オレは帰るから残りの仕事はお前がやっとけ」と命令する上司に、「了解しました」と返事をした部下。すると上司は「目上の人には『承知しました』だろうが！言い直せ」と迫る。今回は、コハラモトシさん(@kohara_motoshi)の創作漫画『パワハラをポジティブに受けとるヤツ』を紹介。部下のポジティブ過ぎるメンタルや解釈に「スカッとする！」「このくらいの強いメンタルが欲しい」など、前向きになれる漫画として人気が集まっている。
本作の登場人物は、パワハラ上司とポジティブ社員の組み合わせだ。どんなにひどい暴言を吐かれても、ポジティブ思考で上司を圧倒する。折れない強靭なメンタルに、罵声を浴びせた上司もびっくりするほどだ。
予想を上回る思考回路に、ユーザーからは「ポジティブとかいうレベルじゃねぇ」「これぐらいのポジティブ思考が欲しい」などと称賛の声が集まっている。
ポジティブも行き過ぎるとギャグになる本作。作者のコハラさんは、「思いついたままに描いた“一発ネタ”です。日ごろから自分にとってプラスになるように捉えたり、前向きに考えたりと意識しています。物事は捉え方次第で良くも悪くもなりますので。批判や反論などの“意見”であれば、今後のためにもしっかり受け取るのですが…、暴言や悪口などの“誹謗中傷”は真面目に受け取る必要がないですからね。そんな感じで、“自分ならこうする”というのを、ギャグとして表現しました」と、本作が生まれたきっかけを語った。
どんな暴言を吐かれても一枚上の受け取り方や顔面で闘うシーンは、思わず爆笑してしまう。嫌味な上司に心をすり減らしたとき、本作を読んでスカッとしてほしい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。