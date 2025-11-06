ほどよいインパクト×取り入れやすいカラーが魅力！ “レオパード柄”アイテム5選

ほどよいインパクトを与えつつも、取り入れやすいカラーが魅力のレオパード柄は、コーディネートの鮮度を上げたい時におすすめ。コートやスカートで大胆にいくもよし、小物から始めるもよし！

上質なムードが漂う存在感あるスカート

スカート\22,000（ジャーナル スタンダード ラックス） ローファー\73,700（ストゥリーニ） 共にジャーナル スタンダード ラックス 表参道店 TEL. 03-6418-0900 ニットケープ\30,800（エンリカ/プラージュ 代官山店 TEL. 03-5428-5098） 中に着たシアートップスはスタイリスト私物

ジャカード織が生み出す、表情豊かなテクスチャーが印象に残るスカート。タイトなシルエットでありながら、サイドのファスナーを開けることでスムーズに歩けるなど着心地の良さも魅力の一つに。

レザー調の襟でクラシックな印象に

コート\35,200（ジャーナル スタンダード/ジャーナル スタンダード 自由が丘店 TEL. 03-5731-0128） スカート\11,000（ジャーナル スタンダード レリューム/ジャーナル スタンダード レリューム ルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4675）

コートはずっと触っていたくなる滑らかさ。

人気のトートバッグに新たなアニマル柄が登場

トートバッグW35×H40cm各\6,600（ウーア/ウーアオンラインストア） シャツ\35,200（ネプラ/エムエーワイ info@nepla.co.jp）

起毛感のある素材がかわいい。A4サイズも余裕で入るサイズ感が嬉しい。

黒いリボン×シアーな素材がドラマティック

トップス（ビスチェとニットのセット）\14,960（リリー ブラウン/リリー ブラウン ルミネエスト新宿店 TEL. 03-6457-8555） パンツ\27,500（グリフ/スピック アンド スパン ルミネ有楽町店 TEL. 03-5222-1744） ピアス\35,200 ブレスレット\33,000（共にオクチジュエリー/フラッパーズ TEL. 03-5456-6866）

レオパード柄ビスチェは大人の甘さを体現。

スカラップ刺繍を施した視線を集めるシュシュ

シュシュ\3,960（リリー ブラウン/リリーブラウン ルミネエスト新宿店）

フリルにリボンを添えたシュシュは、アップとダウンどちらのスタイルに合わせても華やか。コーディネートのアクセントにも。