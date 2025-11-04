「アクエリアス」500ml買うと″950ml″が無料でもらえる！今週も大量すぎる″1つ買うと1つもらえる″コンビニ4社まとめ《11月4日時点》

セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年11月4日から10日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

11月4日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

寒い日に嬉しいホット飲料も無料

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

対象商品は、サントリー「烏龍茶 ミルクティー」（500ml）です。

1本購入すると、「白桃烏龍茶」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は11月11日から24日まで。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、飲料やお菓子がもらえます。

1つめの対象商品は、ロッテ「キシリトールガム」の「ライムミント」「マスカット」「ピーチ」（各14粒）。

いずれか1個を購入すると、「チョコパイ ほろ苦ダークカカオ」「チョコパイ とろ甘キャラメルバター個売り」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「ネルノダ 睡眠+疲労感ケア」（100ml）。

1本購入すると、「ネルノダ粒タイプ」（1袋）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記2つの引換期間は、いずれも11月11日から17日まで。

3つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス」の「ブラック ホット」と「甘くないカフェラテ ホット」です（「クラフトボス 甘くないラテ イタリアーノ ブレンドホット」も対象）。

どちらか1本を購入すると、「クラフトボス 甘桃ティーラテ ホット」（各450ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、サントリー「天然水 丸絞りSPARK無糖 グレープフルーツ」（500ml）と「グリーンダ・カ・ラ」（600ml）です。

どちらか1本を購入すると、「天然水 うめソルティ 冷凍兼用」（540ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。



サントリーの引換期間は、いずれも11月11日から24日まで。



ローソンは、対象商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店では、様々な飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、UCC上島珈琲「BLACK無糖」（185g）と「COLD BREW BLACK」（500ml）。

どちらか1本を購入すると、「BLACK無糖 黒の余韻」（275g）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、キリン「イミューズヨーグルト」です。

1本購入すると、「イミューズ」の「グリーン」「オフホワイト」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。



引換期間は、いずれも11月4日から17日まで。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店で、さまざまな飲料やお菓子などがもらえます。

1つめの対象商品は、亀田「パウダー250％ ハッピーターン」。

1個購入すると「無限のり小袋」「無限エビ小袋」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、カンロ「ピュレグミプレミアム」の「山梨産白桃」と「シャインマスカットスパークリング」です。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品はロッテ「ガーナスリムパック」と「クランキースリムパック」。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、カルビー「じゃがりこ」の「じゃがバター」と「細いやつサラダ」。

どちらか1個を購入すると、「じゃがりこ」の「チーズ」「たらこバター」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、日清「最強どん兵衛」各種と「どん兵衛」各種です。

いずれか1個を購入すると、ファミマル「関西風きつねうどん」「小海老天ぷらそば」「スパイスカレーうどん」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、ファミマル「だしの旨み 鴨だしそば大盛」と「あさりとキムチ味 チゲうどん 大盛」。

どちらか1個を購入すると、マルちゃん「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」「スープカレー」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「スープカレー」は北海道のみ対象です。

7つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶」の「濃い茶」と「緑茶」（各600ml）です。

どちらか1本を購入すると、「お〜いお茶」の「濃く香るほうじ茶」（600ml）と「濃い茶 STRONG」（470ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

8つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス ブラック」（500ml／ホットは対象外）。

1本購入すると、ファミマル「Family's BOSS ブラック」（450ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

9つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス ラテ」（500ml／ホットは対象外）。

1本購入すると、ファミマル「Family's BOSS ラテ」（450ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

そして最後は、コカ・コーラ「アクエリアス」（500ml）。

1本購入すると「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。



引換期間は、いずれも11月11日7時から17日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。



対象商品は、「テバ・チキ（骨なし）」です。

1個購入すると、「クリスピーチキン（プレーン）」1個と引き換えられる無料券がもらえます。



引換期間は11月11日から17日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週も飲料だけでなく、お菓子やカップ麺などの豊富な商品が対象になっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ