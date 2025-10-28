Íè½Õ³èÆ°½ªÎ»¤Î¡ØÍò¡Ù¡¢¿·¶ÊÀ©ºî¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È²¸ÊÖ¤·¡É¥×¥é¥ó¡Ä¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¿È
¡¡2026Ç¯¤Î½Õ¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÍò¤«¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï10·î19Æü¤Î¤³¤È¡£Íè¤¿¤ë11·î3Æü¡¢Íò¤Î5¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊFC¡Ë²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ½á¡¢°ì»þ¤Î¡È·ãÂÀ¤ê¡É¤«¤é¸«»ö¤¹¤®¤ë¾×·â¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Íò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼26¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ç¤¹¡£25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤Ï¡¢¤Þ¤À³èÆ°µÙ»ßÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²Î³¨ËÜ¤ÎÈ¯Çä¤äYouTube¤Ç¤ÎMV¸ø³«¤È¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤·¡£5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡È¼ê¤ÈÀ¼¤À¤±¡É¤ÎÆ°²è¤¬FC²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ëº£Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö³èÆ°½ªÎ»Á°¡¢ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÂç»ö¤ÊµÇ°Æü¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¸ÇÛ¿®¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Íè½Õ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£7·î¤ËTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Ë¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÃæ¿È¤äºÇ¸å¤ËCD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¡È²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÍò¤Ë¤è¤ë¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤Î¥×¥é¥ó¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¶Ê¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Íò¤ÎFC²ñ°÷¿ô¤Ï200Ëü¡Á300Ëü¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÁêÅö¤Ê¸ø±é¿ô¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Snow Man¤Î¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤¿
¡¡¤Þ¤µ¤Ë½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¨¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢
¡ÖÍò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶î»È¤·¤¿»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿±é½Ð¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç¥·¥ç¡¼¤ä¥¢¡¼¥È¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´¶À¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Snow Man¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¥é¥¤¥Ö¤Î±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÔÌÜ¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤À¤±¤Ç¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¡Ê¡ØÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ù2015Ç¯1·î¹æ¡Ë
¡¡¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ®µ·¤Ï¡Èµ»½Ñ¡É°Ê³°¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¡¢·è¤·¤Æ¡È¥Î¥ê¡É¤Ç¤Ïµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØM¡¥A¡¥D¡¥¡Ù¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä¡¢¤½¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬Íò¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î±é½Ð¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÆ°¤¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£¡È¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Í¡É¤è¤ê¤â¡È¿¦¿ÍÅª¤ËÆ°¤±¤ë¿Í¡É¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤ò¤è¤êµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡È²Ö¤è¤êÃÄ»Ò¡É!