話題の動画、「人生が激変する"自動で動くスマホ神機能"！～最先端AIボイスレコーダー Plaud Note Pro」にて、ライフハッカーの雑学王子ミツル氏が登場。



氏が招待されたAIガジェット発表会の報告を中心に、「記録と要約が文明から消える瞬間」を徹底解説した。



ミツル氏は「スマホが視界に入るだけでIQは約10ポイントも下がる」と話しつつも、日常を大幅に変える最新AIレコーダー『プラウドノートプロ』を紹介。

「これを知ってたらね、便利どころか、スマホが第二の脳に変わるんですよ」と、従来の記録作業を根底から覆す機能性に驚きを示した。



本機はスマホにマグネット装着するクレジットカードサイズで、AI指向性マイクや骨伝導録音、最大5メートル離れての収音、多人数識別といったハイスペックを実現。



さらに会話や画像、メモを全自動で記録・要約し、AIごとに性格の違う3,000種類以上のテンプレートからカスタマイズできる多次元要約など、圧巻の自動化能力を誇る。



「洗濯機の登場で洗濯板がなくなったように、人間はもう『記録と要約と伝達』が不要になった」とミツル氏は強調する。



また、メモや議事録、報告書・ヒアリングシートなど業務のあらゆる手間から解放され、「実際に生産性のデータが出てて、ユーザーは年間260時間＝1.5ヶ月分の仕事が減る計算になる」と“持つ人と持たない人で生産性にとんでもない差が出る”点を強調。

「もはや思い出しすらも、このAIができる時代なんですよ」と、“第二の脳”時代の到来も予告した。



医療・営業・教育現場でも導入が進む中、「歴史上、メモをとるという文化自体が消えかかっている」とミツル氏。

「3万円で秘書を1人雇ったようなもの」とコスパ面も絶賛した。



最後は「日本人に生産性を上げてほしくないという闇の勢力に怒りを買って、チャンネルバンの恐れがあるので公式LINEやSNS、サブチャンネル登録もぜひ」と冗談混じりに呼びかけ、「記録と要約が文明から消える瞬間を味わってほしい」とメッセージを残して締めくくった。