¡ÖÃ¯¤â¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥¿¥¤ÂåÉ½´ÆÆÄÀÐ°æÀµÃé»á¤ÎÅÅ·â²òÇ¤¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÌÔ¹³µÄ
¥¿¥¤¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï22Æü¤Ë¡¢Æ±¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æÀµÃé»á¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¶¨²ñ¤Ï¡¢¡ÖÀ®ÀÓ¡Ê¾¡Î¨¡Ë¤ª¤è¤Óµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤È¤ÎÉÔ°ìÃ×¡×¤òÍýÍ³¤Ë²òÇ¤¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤ÂåÉ½¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÈ¿´¶¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Æü¡¢¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHAIRATH SPORT¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢Ç®¿´¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥¤¥é¥Ã¥È¡¦¥¯¥ë¥à¥«¥¤»á¤¬Æ±¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñËÜÉô¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤Ê¤¼ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥¤¥é¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÃ¯¤â¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼º£¡¢ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂæÏÑ¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Èà¤Ï¡Ê¥¿¥¤¤ò¡ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°96°Ì¤Ë¾å¤²¡¢·ÀÌó¤â¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²òÇ¤¤¹¤ì¤Ð°ãÌó¶â¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
J1¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëÀÐ°æ»á¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¥¿¥¤¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢53¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¾¡Î¨¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò113°Ì¤«¤é96°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï²áµî17Ç¯´Ö¤ÇºÇ¹â¤Î½ç°Ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ØTHAIRATH SPORT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¤Î²òÇ¤·à¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¹³µÄ±¿Æ°¤òµ¯¤³¤·¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀï¤Î±þ±ç¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÀÐ°æ»á¤â¡Ö²¿¤ÆÉÔÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÃ£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¿¥¤¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ²ñÄ¹¤Î¥Ì¥¢¥ó¥Ñ¥ó¡¦¥é¥à¥µ¥à»á¤Ï¡Ö¸ÛÍÑ¼ç¤Î¸¢Íø¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ë¡Î§¤Ë½àµò¤·¤Æ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈSNS¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼Ô¤â¡ÄÎò»Ë¾å¡ÖºÇ¤âÁá¤¯ÂàÇ¤¤·¤¿´ÆÆÄ¡×¥ï¡¼¥¹¥È10
¥Á¥ã¥¤¥é¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡Ö¡Ê¥¿¥¤¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î´´Éô¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£