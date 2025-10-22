Stray Kids、TXT、ENHYPENらが出演！『SBS歌謡大典』の豪華第1次ラインナップ公開

韓国の年末歌謡祭『SBS歌謡大典』が、2025年もクリスマス当日に世界中のK-POPファンの期待のなか、開催される。

去る10月21日に公開された第1次ラインナップには、ボーイズグループStray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、NCT WISH、ガールズグループIVE、LESSERAFIM、BABYMONSTER、男女混合グループALLDAY PROJECTと、11組のアーティストが名を連ねた。

『2025 SBS歌謡大典』は、「ゴールデンループ」というテーマで繰り広げられる。いつにも増してきらびやかに輝いた2025年K-POPの1年を終え、やってくる明日へと無限に拡張し、さらに明るく輝く旅を続けるという意味が込められている。

（写真＝SBS）

こうして2025年、世界各国でツアーとアルバム活動を通じて強大な存在感を証明してきたアーティストたちが、『SBS歌謡大典』を通じて、K-POPが持つ果てしない可能性と感動を再び証明する予定だ。

『2025 SBS歌謡大典』は来る12月25日、3年連続で仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される。

なお、『2025 SBS歌謡大典』の追加ラインナップは今後順次公開される予定だ。