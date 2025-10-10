¡ã¸å²ù¤·¤¿Ã¶Æá¡ä¤º¤Ã¤È»Ò°é¤Æ¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëº£¤µ¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤È½Ð¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¼êÃÙ¤ì¤Ç¤Ï¡©
»Ò¤É¤â¤¬ÆýÍÄ»ù´ü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤È1Ç¯À¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÃ¶Æá¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î¼êÅÁ¤¤¤â¤¿¤¤¤·¤Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸ø±àÍ·¤Ó¤ÏÁ´¤Æ»äÇ¤¤»¡£ÅÚÆü¤â»ä¤¬°ì¿Í¤ÇÂç¤¤Ê¸ø±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ô³ÚÃÏ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÚÆü¤âÉô³è¤Ç¿ÆÎ¥¤ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃ¶Æá¤Ï¡ÖÅÚÆü¡¢Î¹¹Ô¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤«¡×¡ÖÅÚÍËÆü¡¢²ÈÂ²¤Ç¡û¡û¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤ÉÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÉô³è¤À¤«¤éÌµÍý¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È·ùÌ£¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÚÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë»ä°ì¿Í¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤µ¤é²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬Íý²òÉÔÇ½¤Ç¤¹¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¡Ä¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï
¡Ø¤¦¤Á¤ÈÆ±¤¸¡ª¡¡Ä¹´üµÙ²Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤É¤³¤«Î¹¹Ô¤·¤è¤¦¡×¤ÈµÞ¤Ë²ÈÂ²¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤¬¤ë¡£²ñ¼Ò¤Î¿Í¤äÍ§Ã£¤Ë¡Ö²¶¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤¤¤¤Éã¿Æ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¤è¡Ù
¡Ø¤À¤ó¤À¤ó»Ò¤É¤â¤ËÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤µ¤é¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤éÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤â³Ú¤À¤·¤Í¡£¤¦¤Á¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤º¡¼¤Ã¤ÈÅÚÆü¤â°ì¿Í¤Ç»Ò°é¤Æ¡£¾å¤¬Ãæ2¤À¤±¤É¡¢Ã¶Æá¤ÏºÇ¶á¤ä¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢µ¡·ù¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ËºÇ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë»þ´ü¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµÞ¤Ë²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢´í¸±¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤«ÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡Öº£¤µ¤é²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤À¤±¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤ÀÃ¶Æá¤µ¤óÂ¦¤â»Ò¤É¤â¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤È»×½Õ´ü¤ËÆþ¤ê¼«Ê¬¤Ë²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿²ñ¼Ò¤äÍ§¿Í¤Ê¤É³°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉã»Ò´Ø·¸¤¬¤è¤¤¤è¤Í
¡Øº£¤«¤é¤Ç¤â¤Ã¤ÆÃæ³ØÀ¸¤Ï¤â¤¦¿Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯Ç¯Îð¤À¤è¡£Ã¶Æá¤Ï²ù¤ä¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Öº£¤µ¤é²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼è¤ê»ý¤ÄµÁÍý¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡Ù
¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤À¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉã»Ò¤ÎÃç¤¬¤¤¤¤²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤è¤Í¡£Ãæ³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÆñ¤·¤¤»þ´ü¤«¤é´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ê¤ã»Ò¤É¤â¤Ï¥Î¡¼¥µ¥ó¥¥å¡¼¤À¤è¤Í¡£¾®¤µ¤¤º¢¤ËÃ¯¤¬¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤¯¤é¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¼ÂºÝ¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÉô³è¤äÊÙ¶¯¤ÇË»¤·¤¯¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤ª½Ð¤«¤±¤äÎ¹¹Ô¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç²û¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤âº£¤µ¤é¾Ç¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÃ¯¤¬¼«Ê¬¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î´Ö¤ò¼è¤ê»ý¤ÄÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¡£Äü¤á¤º¤³¤ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²ÈÂ²Î¹¹Ô¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤ßÊý¤¬°ã¤¦¤·¡¢¤¹¤°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â·×²è¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥¦¥À¥¦¥À¸À¤Ã¤Æ¤â¤Í¡Ù
¡Øº£¤µ¤é¤Ã¤Æ¤½¤³¤ò¥°¥Á¥°¥Á¸À¤Ã¤ÆÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤Ç¤·¤ç¡£¿Æ¤«¤é¼ê¤¬Î¥¤ì¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤è¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Þ¤ÇÉã¿Æ¤È¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù
¡ØÃË»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢È¿¹³´ü¤ä¤é¿Ê³Ø¤ä¤é¤ÎÀáÌÜ¤ËÃË¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤¬¤¯¤ë¤È»×¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤µ¤éÃÙ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬²û¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤»¤º¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤«¤»¤Ã¤¤ê¤À¤Ã¤¿¥Ä¥±¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Ãæ³ØÀ¸¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Îµ®½Å¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¡£¤³¤ì¤«¤é¼õ¸³¤ä¿ÊÏ©¤Ê¤É¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤«¤é¤Ç¤âÉã»Ò´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸°Ê¹ß¤Ç¤â¤ª½Ð¤«¤±¤Ï³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¡Ö²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡