ファミマの月見背徳、買う前に見て！氏原が「ングァ！くさい！」と絶叫した意外な一品
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「ファミマの新作"月見背徳商品"をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。偏食家の氏原がファミリーマートが展開する「月見背徳」シリーズの新作を実食レビューし、その味わいを検証している。
動画では「月見おむすびマヨたま」や「月見天津飯」など、背脂やにんにくを多用した全7品が登場。「背徳」という名の通り、ハイカロリーでパンチの効いた味を期待させるラインナップだ。
その中で特に注目されたのが、二人の評価が真っ二つに割れた「月見台湾まぜそば」。魚粉が苦手な氏原が「うわっくっせえ！」「ングァ！くさい！」と絶叫し悶絶する一方、サカモトは「めっちゃギトギトで美味い！」「マジ一番背徳、今日の中で」と絶賛した。
また、「大盛太麺 月見唐揚げにんにくマヨパスタ」については、サカモトが「あれ？意外に味薄い！」とコメント。氏原も「全然背徳感がないよね」「普通の醤油パスタって感じ」と述べ、見た目のインパクトに反して味付けは控えめであると評価した。全体を通しても「想像よりは背徳してない」商品が多いという意外な結果となった。
この動画には「つわりで食べ飲み出来ないんですけど、皆さんで楽しそうに食べてるところを見て頑張っています！」といったコメントが寄せられた。
YouTubeの動画内容
関連記事
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
