生後約3週間の元気いっぱいな子猫たち。大好きな「ミルク」を発見すると…？子猫たちの可愛くて面白い行動は、執筆時点で6.3万回以上再生され、「このカオスさが成長の証」「何て可愛いんでしょう。」などのコメントが寄せられました。

【動画：生後約３週間の保護子猫→順番にミルクをあげていたら、ほかの２匹が来て…まるで襲撃？『食いしん坊すぎる様子』】

元気いっぱいな子猫たち

今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『ふてねこchannel』に投稿された、元気いっぱいな子猫ちゃん3匹の様子です。子猫ちゃんたちは愛護センターから引き出され、生後2週間の頃から投稿主さんが預かっていたのだそうです。

元気そのものな子猫ちゃんたちは、ミルクが欲しくて大騒ぎ！小さい体ながら大きい声で鳴いて、投稿主さんたちに「圧」をかけてきたのだそう。ミルクの前には体重測定タイムだそうなのですが、子猫ちゃんたちはスケールの近くにあるミルクしか目に入らない様子だったのだとか。

ミルクを襲撃！

体重測定が終わり、黒猫の「ミツ」ちゃんにお薬をあげていると、ミルクに忍び寄る影が…。なんと茶トラの「ヒメ」ちゃんとキジトラの「アン」ちゃんがミルクに襲撃！ヒメちゃんは待ちきれない！というように、ミルクのボトルにしがみついていたのだとか。お転婆なヒメちゃんなのでした。

そして、待ちに待ったミルクタイムに。まずは襲撃するほど待ちわびていたヒメちゃんから、勢いよくミルクを飲んだのだそう。アンちゃん、ミツちゃんも順番にゴクゴクおいしそうにミルクを飲んだのだそうです。全員しっかりおかわりミルクももらい、満足気な様子だったのだとか。

睡魔との戦い

お腹がいっぱいになった子猫ちゃんたちにやってくるのが睡魔です。先ほどまで勢いよく動き回っていた子猫ちゃんたちは、歩くスピードがゆっくりになったのだそう。眠くてフラフラしているのに、まだ寝たくないのか必死で眠気と戦う子猫ちゃんたちの姿が可愛くて癒されました。

ミルクを求めて元気いっぱいに動きまわる姿も、お腹いっぱいになってみんなでウトウトする姿もとってもかわいい子猫ちゃんたち。たくさんミルクを飲んでたくさん遊んでたくさん寝て、すくすく成長していくことでしょう。

元気いっぱいな子猫ちゃんたちの姿を見たYouTubeユーザーからは、「目もあいて、足取りも確かに、ミルクを欲しがるのは健康に育っている証拠ですね。」「アンちゃんミツちゃんヒメちゃんめっちゃ可愛い元気いっぱい」「ひめちゃん、初っ端から笑かしてくれるー」「癒やされる～」など多くのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ふてねこchannel」では、預かりボランティアなどを行う投稿主さんの保護猫活動の様子、そして個性豊かで可愛い猫ちゃんたちの様子を見ることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ふてねこchannel」さま

執筆：MIZ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。