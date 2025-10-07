高性能モデルも対象。「ブラウン」の電気シェーバーが最大44%オフに【Amazon プライム感謝祭】
毎日のヒゲ剃りをもっと快適に。高いカット性能と肌へのやさしさで人気の「ブラウンの電気シェーバー」も登場。自分に合った1台を見つけるチャンスです。
肌の凹凸に密着。簡単に深剃りが可能な「51-M1200s-V」
3連密着ブレードを搭載した「シリーズ5」。3つの刃が独立して動き、肌の凹凸にしっかりフィットして深剃りを実現します。人工知能テクノロジーが髭の濃さを毎秒13回検知し、最適なパワーに自動調整。ディープキャッチ網刃であらゆる向きのヒゲを根元からカットします。
ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 電動 髭剃り メンズ 【Amazon.co.jp限定】 51-M1200s-V ミント キワゾリトリマー 防水設計 充電式 コードレス ディープキャッチ網刃
12,800円 → 8,500円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アゴ下に密着してしっかり剃れる。「9360cc」
ブラウン最高級シェーバー・シリーズ9の性能をそのままに、手軽に使える9 sport+シリーズが登場。計算しつくされたコンパクトヘッドで、難しい部位も密着深剃りができます。特許技術の極薄網刃が肌の下のヒゲまでカットし、究極の深剃りで夕方ひげもゼロへ。
ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック
52,800円 → 29,800円（44%オフ）
ターボモード搭載で忙しい朝も素早くシェービング。「72-C1500s」
360°密着システムで、あご下や鼻下など剃り残しやすい部分にもぴったりフィットする「シリーズ7」。状況に応じてパワーを切り替えられるシェービングモードを搭載し、忙しい朝は回転数が約28.5％上がるターボモードでスピーディーに、肌を労わりたい時はジェントルモードで優しくシェービング。
ブラウン 電気シェーバー シリーズ7 洗浄機付き 電動 髭剃り メンズ 【Amazon.co.jp限定】 72-C1500s ヒゲトリマー チタニウムゴールド
25,800円 → 14,800円（43%オフ）
その他のセール商品
【正規品】ブラウン 脱毛器 シルクエキスパート Pro5 【Amazon.co.jp限定】 光脱毛器 PL5387 【業界最高峰パワー x 刺激レス】 医療機関テスト済み IPL 男女兼用 VIO対応 たった3回で効果実感 365日ツルすべ肌へ 光美容器
103,799円 → 49,800円（52%オフ）
ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】
11,800円 → 5,480円（54%オフ）
フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (27枚刃・回転式・お風呂剃り&丸洗い可) S5445/03 ブラック 【Amazon.co.jp限定】
13,200円 → 6,660円（50%オフ）
パナソニック メンズシェーバー 電気シェーバー ラムダッシュ 5枚刃 洗浄機付き お風呂剃り 黒 ES-NLV98-K
29,800円 → 22,020円（26%オフ）
ボディシェーバー メンズ 「2025新型」 VIOシェーバー 男性用 15段階調整可能 1~17mm長さ対応 残量表示 自動研磨 IPX7防水 お風呂剃り可 電気シェーバー 低騒音 ムダ毛処理 脇 腕 足 デリケートゾーン 全身適用 USB充電 父の日 プレゼント 日本語説明書付き
4,880円 → 2,942円（40%オフ）
