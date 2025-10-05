「許せない！」デザインの勉強をしたことがない後輩がコンペで選ばれた！“シゴデキ女子”は怒り爆発【作者に聞く】
デザインの勉強をしていない新人のデザイン案もコンペに出そうという上司。選ばれるわけがないと思っていたのに…。バリキャリ女子が仕事でうまくいかないもやもやを描いた漫画「仕事のできる女と、怒りのバターチキン」(著：福々ちえさん)を紹介する。
■その人にも事情があったんだ、と怒りが溶けて消えるような疑似体験をテーマに
本作に登場する職場の後輩は、いつも定時で帰ってしまう新人で、デザインの勉強をしたことがない。そんな彼女が、上司に言われてデザイン案を考えたという。バランスも悪く、そろわなければいけないところもガタガタ。だが、上司は彼女の案もコンペに提出しようといい、結果的に彼女のD案が選ばれたのであった。
日々努力している先輩は気に入らなかった。そんな本作「仕事のできる女と、怒りのバターチキン」は前編である「モヤモヤ社畜OLと、勇気のマサラカリー」と、カレー屋を通して繋がるストーリーになっている点がおもしろい。
■見なかったことにして通り過ぎていいのかな？
昼間の駅でサラリーマン同士のもめごとに遭遇したことをきっかけに漫画を思いついたという作者の福々ちえさん。当時を振りかえり「『何事？』と思ったと同時に『私、これを見なかったことにして通り過ぎていいのかな？』と自問自答しました。
こういう自分の『正しさ』を揺さぶられる瞬間ってあるなぁと思い、それをテーマに作った漫画が前編と後編で描かれた「仕事のできる女と、怒りのバターチキン」となっている。
本作については「後編は、前編と違っていわゆる『嫌な女』を主人公にしました。人間にはそれぞれドラマがあるんですよね。背景に葛藤やドラマがあると想像できれば、世界がやさしくなるかも…なんて考えたりします」と話してくれた。
最後に読者へ向けて「その人にも事情があったんだ、と怒りが溶けて消えるような疑似体験してもらえるような、そんな漫画を描いていきたいです」とメッセージを残してくれた。気になる方はぜひチェックしてみてほしい。
■取材協力：福々ちえ(@fukufuku_comic)
