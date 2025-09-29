【ふたご座の2025年度下半期】セルフイメージの刷新｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）の2025年度下半期の運勢は？
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
【総合運】
7月から「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が巡っているふたご座。
天王星が自分の星座に巡ってくると、 7年間という長期スパンの「セルフイメージの刷新」 が行われます。
今までの自分ならまず選ばなかったような選択をしたり、価値観が丸ごと塗り替えられるような大発見があったりと、度肝を抜かれた人も多かったのではないでしょうか。
11月あたりまでは、 心のなかで“わたし”の再定義が進んでいく ことになるのでしょう。
すぐには答えが出なくてもまったく問題ありません。具体的なことは春以降に始まるので、じっくり向き合っていきましょう。
この2025年から2026年にかけての時期はとても不思議な時期で、どこまでもリアルな、目に見える現実と向き合いながら、直感や理想、心の内側など目に見えないものにも意識が向かいます。
社会的な現実と個人の意識、今起こっている出来事と折り合いのつかない本心──矛盾は常に目の前にあり、折り合いをつけるには努力が必要なのでしょう。
どちらか一方で物事を決めればシンプルなのです。ただ、そればかりではあなたの心は納得できません。
どんな決断も、普段よりも少し時間をかけて納得のいく答えを模索していくとよさそうです。
【キャリア・仕事運】
停滞のその先へ
キャリアにおいて 「理想と現実のギャップ」が明確になる とき。
努力が今ひとつ報われている感じがしない、目標達成の目処が見えてこないなど、「頑張っているのになぜ？」ともどかしい気持ちが高まってくる人は多そうです。
何事も理屈で納得しないと気が済まないふたご座だけに、こうした時期は人一倍、もどかしく感じられたりもするのでしょう。
おそらくは2月中旬を過ぎた頃、バキッと“抜けた”感があると思います。
悩んだ分だけ、もどかしく感じた日々の長さを取り戻すほどに、ワンランク上の実力が確かに身についたことを実感できるでしょう。
なお、 スキルの棚卸しとブラッシュアップ は常にやっておくとよさそうです。
【対人関係・人間関係運】
ブレイクスルーのとき
今まで親しく接してきた人たちと「なんとなく合わない」と感じることが増えるかもしれません。
といっても関係が悪くなるわけではなく、あなた自身の心境の変化を受けて、 今までとは違うコミュニティに顔を出したり、新しい関係を築いたり することがことさら刺激的で、楽しいものに感じられるのでしょう。
11月中旬あたりまではやや不思議な時期。
対人運そのものは活発になっていくのですが、あなたが得意とする「言葉によるコミュニケーション」に加え、自分の心のなかにある「本心」が強く頭をもたげてくるでしょう。
2026年2月頃からは、やや強いアクションに出ることで 人間関係においてブレイクスルーを起こせる 予感です。
【健康運】
大きな問題はありませんが、 潜在的なストレスが溜まりやすい 傾向が見られます。
特にプレッシャーや疲労を感じてはいなくとも、 こまめにリフレッシュの機会 を設けるほうがいいでしょう。
また、健康診断で指摘事項がある人や、体調の変化を感じる人は節制を。
特に多忙すぎて運動不足だったり、外食続きになってしまうなど仕事のハードさが由来する症状であれば、この時期は特に慢性化しやすい時期と言えそうです。
【金運】
11月上旬までは好調。
収入アップに前向きな動きや、いい買い物ができる時です。
向こう半年で大きな出費を予定している人は、ここで話を進めるといいでしょう。
一方、11月中旬以降は収入面で気がかりなことがあるかもしれません。
副業を検討したり、ステップアップを目指して昇進試験を受けたり と、自分の伸びしろを広げていくことも検討してみて。
ギフトや推し活などの出費はほどほどに。
【恋愛運】
ときめきやドラマよりも「 大人としてどう在るか 」が見られている時期。
よって、年甲斐もないリアクション、仕事が二の次になるようなメンタリティといったものはあまり歓迎されにくいでしょう。
まずは自立した社会人として、 落ち着いた交流 をはかっていけるといいのかなと思います。
それを踏まえたうえで特に好調なのは10月後半、11月から12月です。カップルも、恋を探している人にも、2025年の秋冬は嬉しい展開が多いでしょう。
【10月の運勢】
9月下旬にスタートした多忙期は10月も継続。
状況を整理して効率よく進められるのは月の中旬からで、それまでは「とにかくパワーでなんとかする」といった力技で進めていく可能性も高いでしょう。
さらにいえば、この時期のあなたは妥協知らずの完璧主義。自ら苦労を背負い込み、手放さないこともあるでしょうか。
10月とはいえ、まだまだ暑い日もあります。
ダウンしないよう、まわりと役割分担を目指して いけると素敵です。
【10月のラッキーカラー&アクション】
ラッキーカラーは、 オレンジ 。
開運につながるアクションは、 アート展に行く こと。
イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！
毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。