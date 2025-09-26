沖縄観光で爆売れ「オリオンビールTシャツ」が千葉＆川崎に！県外初ポップアップで限定デザインも
沖縄旅行でみんなが着ているあのTシャツ。SNSで見かけて「欲しい！」と思った人に朗報だ。沖縄のソウルドリンク「オリオンビール」が、県外初となるポップアップストアを2025年9月2日より三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAYで開催中、さらに2025年9月27日(土)からはラゾーナ川崎プラザでも期間限定でオープンする。
【画像】県外初ポップアップで買えるオリオンビールTシャツ8選
■沖縄旅行のユニフォーム？オリオンビールTシャツが若者の間で人気に
ここ1〜2年、沖縄を訪れる観光客の間で、オリオンビールTシャツを着る人が増えているという。TikTokやInstagramでも、友達とおそろいコーデを楽しむ投稿が続々。
企業ロゴTシャツがファッションアイテムとして定着する今、オリオンビールTシャツは「沖縄」という特別な場所と結びついた、ストーリーのあるアイテムとして注目を集めている。
人気の秘密は、なんといっても豊富なバリエーション。定番ロゴから、ビーチモチーフ、レトロなネオンサイン風まで、デザインは実に多彩だ。みんなでおそろいにしながら、色やデザインで自分らしさも表現できる。「一緒だけど、ちょっと違う」--そんな絶妙なバランスが、今の若者たちの心をつかんでいるようだ。
■船橋と川崎の2会場で開催
そんなオリオンビールTシャツを、首都圏で実際に手に取って選べるのが今回のポップアップストア。すでに開催中の「ららぽーとTOKYO-BAY」(千葉県船橋市)では、2025年9月29日(月)まで南館2階のLaLaPOPで展開されている。そして2025年9月27日(土)からは、神奈川県川崎市の「ラゾーナ川崎プラザ」2階プラザイーストLAZONA+にて開催される。
■ポップアップ限定＆新作アイテムをチェック！
ポップアップストアでは、沖縄の自然やカルチャーからインスピレーションを得た3つのスタイルを軸に、ポップアップ限定デザインから人気ブランドコラボまで、多彩なラインナップが勢ぞろい。
■ポップアップ限定「Orion Popup Tシャツ」(4400円)
今回のために特別デザインされた限定Tシャツは、ホワイト、ブルー、ブラックの3色展開。フロントはシンプルなデザインながら、バックには「Orion」の文字と、傾いたビール缶をダイナミックにレイアウト。
■新デザインシリーズ
「オリオンジョッキ スウェット」(6930円)は、カラフルなビールジョッキに南国のビーチやハイビスカスを描いた遊び心満載のデザイン。
「オリオンプレTハッピービアデイ」(4400円)は、バックに大きくビール瓶と「Happy Beer Day」というメッセージをあしらった、まさに“ハッピー”な気分になれる一枚。
「GREAT BEER ロングスリーブTシャツ」(4950円)と「SURF&BREW ロングスリーブTシャツ」(4950円)は、サーフカルチャーとビールを融合させた大人のカジュアルスタイル。ヴィンテージ加工で、こなれ感のある着こなしが楽しめる。
ほかにもCHUMS、BILLABONG、NEW ERAなど、アウトドアやストリートで人気の12ブランドとのコラボアイテムも登場。さらに注目したいのが購入特典。3000円以上買うと、オリジナルステッカーがもらえる。先着順なので、狙っている人は早めの来店がおすすめ。
これらのアイテムは、ちょっとした非日常や解放感を味わうアイテムとして活躍してくれるはず。数量限定のため、気になったら早めにチェックしたい。週末のショッピングついでに、ぜひ“おきなわ・チャージ”を体験してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
