一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、イベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」を9月25日から28日まで4日間にわたり千葉県千葉市の「幕張メッセ」で開催する。なお25日・26日はビジネスデイ、27日・28日が一般公開日となる。

本年のテーマは「遊びきれない、無限の遊び場」。テーマに合わせたメインビジュアルは、イラストレーターのざしきわらし氏が制作を担当している。

9月9日時点の出展社数は1,138社（オンライン出展28社含む）。うち国内出展は523社、海外出展は615社となる。また、リアル会場の出展小間数は4,159小間で、出展社数、出展小間数ともに、最多を記録した2024年を大きく上回っており、最大規模での開催となる。9月4日時点の出展ゲームタイトル数は1,206タイトルを数える。

家庭用ゲーム機、スマートフォン、PCなど多彩なプラットフォームに向けて、注目の新作やeスポーツ採用タイトル、AR/VRゲーム、ブロックチェーンゲームなど、幅広いジャンルの出展が予定されている。また、ゲーム環境をより充実させるハードウエア・家具、ゲームビジネスのソリューションといった展示も行なわれ、BtoB、BtoCのあらゆる情報を得られ、体験できる場となる。

※すべて9月9日時点の数字ですので、変動がある場合がございます。

会期4日間に実施するステージプログラムは14本（うち、出展社によるステージが7本）、公式番組は21本を予定。主催者によるステージプログラムは、公式番組としても配信される。

□イベントステージページ

※なお、ステージスケジュール及びプログラム内容は予告なく変更となる場合がございます。

一般来場者向けチケット販売について

【公式番組タイムテーブル】

一般公開日の9月27日と28日の入場チケットが販売されている。昨年2024年まで販売していた「サポーターズクラブチケット」が、今年から「ファストチケット」へと名称を変更。本チケットは抽選販売となり、すでに申し込み期間は終了している。

なお、一般公開日は小学生以下の入場は無料。いずれも既定枚数がなくなり次第販売終了となる。

□チケット販売情報のページ

販売期間

・9月27日15時30分まで

・9月28日9月28日15時まで

価格：各日 3,000円

【販売場所】

・国内向け販売窓口：チケットぴあ、ローソンチケット、セブンチケット、イープラス、

CNプレイガイド、Stagecrowd、アソビュー！など

・海外向け販売窓口：ぴあインバウンド、KKday

※本年は、コスプレ登録証の事前登録も予定しております。

※登録には料金がかかります。

※なお、TGS2025では一般公開日初日の9月27日は開場時刻が早くなっております。併せてご確認ください。

東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025） 開催概要

会期：9月25日～9月28日

ビジネスデイ

・9月25日10時～17時

・9月26日10時～17時

一般公開日

・9月27日9時30分～17時

・9月28日9時30分～16時30分

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）展示ホール1～11/国際会議場/イベントホール

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

共催：日経BP、ソニー・ミュージックソリューションズ

後援：経済産業省、文化庁

(C)CESA/Nikkei Business Publications, Inc./Sony Music Solutions Inc. All rights reserved.