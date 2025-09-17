阪神・佐藤輝明が広島戦でベンチ外

■広島 ー 阪神（17日・マツダスタジアム）

試合前の発表に虎党が騒然となった。阪神は17日、マツダスタジアムで広島と対戦。18時開始の試合前に発表されたスタメンに、佐藤輝明内野手の名前がなく、ファンは「なぜ？？」「ただの休養よな？」と主砲の突然の欠場に困惑している。

佐藤輝は15日、甲子園で行われた中日戦の3回に9試合ぶりの37号を放つと、続く打席では外角直球をはじき返し、左翼スタンドへ2打席連続HR。この日は3安打5打点の活躍で、本塁打王争いでは2位の森下翔太外野手に19本差をつけ、打点もリーグトップの96打点としていた。

阪神では1986年のランディ・バース以来となる、39年ぶりの本塁打王をほぼ確実にしており、40号まであと2本と“大台”到達に向け、ファンの期待も高まっていた。16日の移動日を挟み、17日からは敵地で広島と2連戦が予定されていたが、スタメン発表で佐藤輝の名前は呼ばれずベンチ入り選手にも名前がなかった。

まさかの欠場にSNSでは「あれ、え、え、待って。佐藤輝明は？」「ベンチ外は不可解すぎる」「えっ、休養ですよね？」「サトテルにいったい何があったんだ。気になってしょうがない」「佐藤輝明ベンチにも入らんやんか、おーん」と、虎党からは不安な声が寄せられていた。（Full-Count編集部）