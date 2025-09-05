Ã»Ê¸SNS¤Î¡ÖThreads¡×¡¢ºÇÂç1ËüÊ¸»ú¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÅºÉÕ²ÄÇ½¤Ë
¡¡ÊÆMeta¤Ï¡¢Threads¤ËºÇÂç1ËüÊ¸»ú¤ÎÄ¹Ê¸¥Æ¥¥¹¥È¤òÅºÉÕ¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£ÅºÉÕ¥Æ¥¥¹¥È¤ÏThreads¾å¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎURL¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¡¡Threads¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤ëÊ¸»ú¿ô¤ÏºÇÂç500Ê¸»ú¤À¤¬¡¢Ä¹Ê¸¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Î½ñ¤µ¯¤³¤·¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢Ä¹Ê¸¥Æ¥¥¹¥È¤òÅºÉÕ¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Ê¸¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÅºÉÕÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¾®Àâ¤ä¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼¹É®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤â¡¢Threads¾å¤Ç³èÆ°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅºÉÕ¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤ÏURL¤ò´Þ¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ìÉô¤òThreads¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÁ´Ê¸¤Ï³°Éô¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¤â¹Ô¤¨¤ë¡£
Åê¹Æ¤ËÅºÉÕ¥Æ¥¥¹¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÊýË¡
¡¡Threads¤Ç¿·µ¬Åê¹Æ¤òºîÀ®²èÌÌ¤«¤é²èÁü¤äGIF¤Ê¤É¤Î²£¤ËÊÂ¤Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤éÅºÉÕ¥Æ¥¥¹¥È¤ÎºîÀ®²èÌÌ¤ò³«¤¯¤È¡¢ºÇÂç1ËüÊ¸»ú¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅºÉÕ¥Æ¥¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¡£