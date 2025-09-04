お酒の好きな男性は要注意!? 口臭や胸焼けが起こる『胃に熱がこもる』タイプとは【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

あなたはどのタイプ？『胃に熱がこもる』タイプ

食べ過ぎ、飲み過ぎの男性に多い

西洋医学では原因不明の胃の不調を「機能性ディスペプシア」としてひとくくりにします。これに対して東洋医学には、原因不明というものはありません。症状に注目して体全体に目を向けながら原因をさぐり、適切な処置を施します。

東洋医学では胃のタイプ（状態）を以下の５つに分けて対処の目安としています。すなわち「胃熱」「胃寒」「胃陰虚」「食滞」「肝気犯胃」です。本書では、上記の中でも代表的な症例である胃熱と胃寒について紹介していきます。

胃熱とは「胃に熱がこもり、胃の機能が低下した状態」です。胃の熱が盛ん過ぎるため、胃酸過多のような状態になります。胃熱の主な原因は辛い物やアルコール類の過剰摂取のほか、ストレスによる刺激から発症するケースなどです。

胃熱の状態になると、吐き気やゲップ、口の渇きや口臭が目立つようになります。胃熱は男性に多く、とくに普段から過食気味でお酒の好きな方は要注意。症状が進むと口内炎や歯肉炎が起こりやすくなり、ひどい口臭の原因にもなります。

胃熱を解消するには、体の熱を取るきゅうりや大根などの水分とカリウムが豊富な野菜を意識してとってください。また、精神的に落ち着くことでも胃熱は解消されやすくなります。ジャスミンティーやローズマリーティーなど、リラックス効果の高い飲み物もおすすめです。

熱がこもるストレス胃

胃に熱がこもる原因

胃熱の原因はストレスによる過食、辛い物や油っこい物、甘い物の偏食です。胃に熱がこもるので、冷たいものを欲したり、のどがすぐに渇いたり、すぐにお腹が空くなどの症状がある方は要注意です。

こんな症状に注意

吐き気／ゲップ／口の渇き／胸やけ／口臭／歯肉の腫れ／胃痛／満腹になりにくく食べ過ぎる

熱を冷ます方法

リラックスする

精神的に落ち着くことで胃熱は解消されやすくなります。香り高いお茶は副交感神経を刺激してリラックスします。

リラックス効果の高いジャスミンティー、ローズマリーティーを飲む

油っこい物と辛い物は避けて冷ます食べ物と飲み物をとる

胃に血液が集中した状態が解消されることで胃熱は落ち着くため、あえて冷たい物ばかりをとる必要はありませんが、陰性の食材をとるのもおすすめです。

冷たい物をさけ、水分はしっかりとる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話』著：福原 真一郎