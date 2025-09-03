（ＣＮＮ）米フロリダ州南部のフロリダキーズで、スノーケリングをしていた８歳の男の子がサメにかまれて重傷を負い、空路マイアミの病院に搬送された。

同州モンロー郡保安官事務所の発表やＣＮＮ提携局ＷＰＬＧの報道によると、レーバーデー（労働者の日）の連休中の９月１日、フロリダキーズのサンゴ礁で家族とスノーケリングを楽しんでいた男の子がサメに襲われた。

消防の発表によれば、男の子は左脚をかまれ、船で海岸へ運ばれた後に、空路マイアミの病院に搬送された。

無線通信傍受サイト「Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｆｙ」に掲載された音声記録によると、救急隊は「目撃者の父親は、相当の出血があると言っている」「けががひどい。患者は蒼白（そうはく）だ」と伝えていた。

男の子をチャーター船に乗せ、約２０分かけて岸まで運んで救急隊に引き継いだのは、たまたま居合わせた他人だったという。

男の子を襲ったのはサンゴ礁に生息するリーフシャークだったと思われる。体長は分かっていない。

米国で人が突発的にサメに襲われる件数はフロリダ州が最も多い。ただ、フロリダ自然史博物館の「国際サメ襲撃ファイル」によると、フロリダキーズのあるモンロー郡で１８８２年から２０２１年にかけて記録された件数は２１件にとどまり、州全体の９００件に比べると比較的少ない。