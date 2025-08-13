¥È¥±¥ë¡Ö¥¿¥«¥·¤Ï±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤¿»Å»ö¡×NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ¿·¹Í»¡¡ªÂç¿¹¸µµ®¥¢¥«¥Ú¥é¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
8·î14Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤Ç¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÄ«¥É¥é £¸·î£±£´ÆüÌÚÍËÆü¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì Âè£²£°½µ Âè£¹£¹ÏÃ ´¶ÁÛÍ½ÁÛ¹Í»¡ NHK ¥¹¥Èー¥êー ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡£ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ËÀªÂóÌé¤ò±é¤¸¤ë¥ß¥»¥¹¡¦¥°¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Üー¥«¥ëÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¥·ー¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿º£½µ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î±Ô¤¤Í½ÁÛ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°²óÊüÁ÷Ê¬¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥Î¥Ö¤È¥¿¥«¥·¤Ï¸ß¤¤¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¿·¤¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¿ÍÊª´Ø·¸¤È¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò²òÀâ¡£¥¿¥«¥·¤¬Ì¡²è¤Î»Å»ö¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Î¥Ö¤¬´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤ä¡¢7Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤¬°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌø°æÉ×ºÊ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤Þ¤ÀÀè¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Î±ü¹Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó±é¤¸¤ë°ËÀªÂóÌé¤¬¡¢¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ë¥í¥¯¥Ï¥é¡¦¥¨ー¥¹¥±¤òÏ¢¤ì¤ÆÌø°æ²È¤Ë¸½¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ËÃíÌÜ¡£¥¿¥«¥·¤¬ÉñÂæÈþ½Ñ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢Åö½é¤ÏÌÂ¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÂæËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¡Ø¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤ó¡¢Ìë¤ÎÀ±¤ò¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¿¥«¥·¤Î¿´¾ð¤ÎÆ°¤¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤À¡×¤È¥¿¥«¥·¤¬±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢¡Ö¥¿¥«¥·¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëÌøÀ¥¥¿¥«¥·ÀèÀ¸¤â¿Í¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤ë¤ÈÃÇ¤ì¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Âºß¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¯¥ä¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¡Ø¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Ù¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤³¤È¤ÏÆü¾ï¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¦¤È¤³¤í¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÉ¬¸«¤Î¿·¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Û¤«¡¢¡Öº£¸å¤â¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ÈÄÌÃÎÀßÄê¡¢¹âÉ¾²Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¾¤ÎÄ«¥É¥é¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¹Í»¡Æ°²è¤Ë¤â¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
