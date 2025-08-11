1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÅÐ¾ì¡ª±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì
ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯²¹Àô»ÜÀß¡Ö±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì¡×¤¬2025Ç¯8·î8Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì
½êºßÃÏ¡¡¡§Ä¹Ìî¸©¾®½ô»ÔÉ©Ê¿762-2 É©Ìî²¹Àô¾ïÈ×´ÛÆâ
±Ä¶È»þ´Ö¡§6:30¡Á22:30(ºÇ½ªÆþ¾ì¡¡21:30)
³°ÍèÆþ¾ì¡§Ê¿Æü11:00¡Á16:00
ÅÚÆü½ËÆü11:00¡Á14:30 (¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢8·î¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï)
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§Ê¿Æü1,500±ß¡¡ÅÚÆü½ËÆü1,800±ß(¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢8·î¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï)
¡Ö±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡Ö±À¤Î½õ¡×¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¡ÖSauna SpaceTOJIBA¡×¡¢¿·Àß¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖÉ©Ìî¤Î¿¹¤Î¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼»þ¹ïÉ½¤Î¤Ê¤¤ÂÔ¹ç¼¼¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢Á´Íç¤Ç·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ïÈ×´Û¡×¤ÎÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤±À¤Î½õ¡¢800Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¡¢¿å²¹15¡î¤ÎÎä²¹Àô¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤ë¡ÖÌô»Õ´Û¡×¤ÎÉâÅçÉ÷Ï¤¤Ç²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì1¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¡Û
¡üÅÐ»³ÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡üÅÐ»³ÅÅ¼ÖÀÚÉä·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥«¥é¡¼¡¡¡§¥¯¥ê¥¢¡¿¥ª¥ì¥ó¥¸
ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ770±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â)11:00¡Á
ÈÎÇä¾ì½ê¡§±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ìÇäÅ¹¡¢¾ïÈ×´ÛÇäÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä
ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡üTOJIBA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä2025
¥«¥é¡¼¡¡¡§WHITE¡¿SUMI¡¿HAZY NAVY
¥µ¥¤¥º¡¡¡§M L XL 2XL
ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯8·îÃæ½ÜÍ½Äê
ÈÎÇä¾ì½ê¡§±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ìÇäÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡Ú±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì¡¡¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡ü¿·ÅÐ¾ì¤Î¤´ÈÓ¥á¥Ë¥å¡¼¡ª
½ë¤¤²Æ¤ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¸å¤ªÉ÷Ï¤¤Î¸å¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤´ÈÓ¤â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÅÐ¾ì¡ª
¹á¿ÉÎÁ¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼3¼ïÎà¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¡¦¹á¿ÉÎÁ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¡¥é¥à¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥é¥¤¥¹¡¡¥ë¡¼¥í¡¼¥é¥¤¥¹¡¡³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦100»þ´Ö¥«¥ì¡¼¡¡1,430±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥à¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥é¥¤¥¹
¡ü¿·ÅÐ¾ì¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼
¥µ¥¦¥Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤ä¡¢Ä¹Ìî¸©»º¤Î²ÌÊª¤Î¥½¡¼¥À¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÄ¹Ìî¸©Ä¹ÌçËÒ¾ì¤µ¤ó¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡ª
¡¦¥µ¥¦¥Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¡1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Ä¹Ìî¸©»º¤Î²ÌÊª¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¡³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¤ê¤ó¤´¡¢Åí¡¢¥Ö¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢µðÊö¡¢ÍÎÍü
¡¦Àõ´Ö¥³¡¼¥é¥Õ¥í¡¼¥È¡¡1320±ß(ÀÇ¹þ)
Ä¹Ìî¸©»º¤Î²ÌÊª¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À
¡ü²Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤«¤É¹
±À¾å¤Î²Æ¤ÎÄêÈÖ¤«¤É¹¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÄ¹ÌçËÒ¾ì¤Î¥Ð¥Ë¥é¤È¥Á¥ç¥³¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥Õ¥í¡¼¥È¤«¤É¹¡¡¤¤¤Á¤´¡¢¥á¥í¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¡¡³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¤«¤É¹¡¡¤¤¤Á¤´¡¢¥á¥í¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¡¡³Æ550±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Ä¹ÌçËÒ¾ì¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¡³Æ550±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú1¼þÇ¯µÇ°¡ª¤ªÆÀ¤Ê³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª¡Û
¡ü±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ìÈ¾³ÛDays¡¡2025Ç¯9·î1Æü¡¢3Æü¡Á5Æü
±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Æþ¾ìÎÁ1500±ß¤Î¤È¤³¤í¤ò750±ß¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯9·î1Æü¡¢3Æü¡Á5Æü
Æþ¾ìÎÁ¡§750±ß(ÀÇ¹þ)(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï750±ß)
¢¨Â¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üSauna Space TOJIBA¡¡ÍøÍÑÎÁ1,000±ßOFF
±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â4,400±ß¤Î¤È¤³¤í¤ò3,400±ß¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯9·î1Æü¡¢4Æü¡Á5Æü
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ 3,400±ß(ÀÇ¹þ)
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§ https://coubic.com/tojiba
¢¨Â¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Í½Ìó¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãSauna Space TOJIBA¡¡»ÜÀß³µÍ×¡ä
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 9:00¡Á21:00
2»þ´ÖÍ½ÌóÀ©¡¡Äê°÷6Ì¾
Âè1Éô¡¡9:00¡Á11:00
Âè2Éô¡¡11:30¡Á13:30
Âè3Éô¡¡14:00¡Á16:00
Âè4Éô¡¡16:30¡Á18:30
Âè5Éô¡¡19:00¡Á21:00
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§ Ê¿Æü¡¡¡¡¡¡4,400±ß
ÅÚÆü½ËÆü¡¡4,800±ß(¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢8·î¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï)
¢¨±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ìÆþ¾ìÎÁ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
URL¡¡¡¡ ¡§ https://tojiba-sauna.com/
Sauna Space TOJIBA
