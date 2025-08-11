1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÅÐ¾ì¡ª±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯²¹Àô»ÜÀß¡Ö±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì¡×¤¬2025Ç¯8·î8Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ­Ç°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£

 

±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì

 

 

½êºßÃÏ¡¡¡§Ä¹Ìî¸©¾®½ô»ÔÉ©Ê¿762-2 É©Ìî²¹Àô¾ïÈ×´ÛÆâ

±Ä¶È»þ´Ö¡§6:30¡Á22:30(ºÇ½ªÆþ¾ì¡¡21:30)

³°ÍèÆþ¾ì¡§Ê¿Æü11:00¡Á16:00

ÅÚÆü½ËÆü11:00¡Á14:30 (¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢8·î¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï)

Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§Ê¿Æü1,500±ß¡¡ÅÚÆü½ËÆü1,800±ß(¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢8·î¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï)

 

ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯²¹Àô»ÜÀß¡Ö±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì¡×¤¬2025Ç¯8·î8Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ­Ç°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£

¡Ö±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡Ö±À¤Î½õ¡×¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¡ÖSauna SpaceTOJIBA¡×¡¢¿·Àß¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖÉ©Ìî¤Î¿¹¤Î¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼»þ¹ïÉ½¤Î¤Ê¤¤ÂÔ¹ç¼¼¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢Á´Íç¤Ç·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ïÈ×´Û¡×¤ÎÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤±À¤Î½õ¡¢800Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¡¢¿å²¹15¡î¤ÎÎä²¹Àô¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤­¤ë¡ÖÌô»Õ´Û¡×¤ÎÉâÅçÉ÷Ï¤¤Ç²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

 

¡Ú±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì1¼þÇ¯µ­Ç°¥°¥Ã¥º¡Û

¡üÅÐ»³ÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼

¡üÅÐ»³ÅÅ¼ÖÀÚÉä·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼

¥«¥é¡¼¡¡¡§¥¯¥ê¥¢¡¿¥ª¥ì¥ó¥¸

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ770±ß(ÀÇ¹þ)

È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â)11:00¡Á

ÈÎÇä¾ì½ê¡§±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ìÇäÅ¹¡¢¾ïÈ×´ÛÇäÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä

ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼

¡üTOJIBA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä2025

¥«¥é¡¼¡¡¡§WHITE¡¿SUMI¡¿HAZY NAVY

¥µ¥¤¥º¡¡¡§M L XL 2XL

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß(ÀÇ¹þ)

È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯8·îÃæ½ÜÍ½Äê

ÈÎÇä¾ì½ê¡§±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ìÇäÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä

¡Ú±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì¡¡¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Û

¡ü¿·ÅÐ¾ì¤Î¤´ÈÓ¥á¥Ë¥å¡¼¡ª

½ë¤¤²Æ¤ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¸å¤ªÉ÷Ï¤¤Î¸å¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤´ÈÓ¤â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÅÐ¾ì¡ª

¹á¿ÉÎÁ¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼3¼ïÎà¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª

¡¦¹á¿ÉÎÁ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¡¥é¥à¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥é¥¤¥¹¡¡¥ë¡¼¥í¡¼¥é¥¤¥¹¡¡³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)

¡¦100»þ´Ö¥«¥ì¡¼¡¡1,430±ß(ÀÇ¹þ)

¥é¥à¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥é¥¤¥¹

¡ü¿·ÅÐ¾ì¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼

¥µ¥¦¥Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤ä¡¢Ä¹Ìî¸©»º¤Î²ÌÊª¤Î¥½¡¼¥À¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÄ¹Ìî¸©Ä¹ÌçËÒ¾ì¤µ¤ó¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡ª

¡¦¥µ¥¦¥Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¡1,320±ß(ÀÇ¹þ)

¡¦Ä¹Ìî¸©»º¤Î²ÌÊª¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¡³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)

¤ê¤ó¤´¡¢Åí¡¢¥Ö¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢µðÊö¡¢ÍÎÍü

¡¦Àõ´Ö¥³¡¼¥é¥Õ¥í¡¼¥È¡¡1320±ß(ÀÇ¹þ)

Ä¹Ìî¸©»º¤Î²ÌÊª¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À

¡ü²Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤«¤­É¹

±À¾å¤Î²Æ¤ÎÄêÈÖ¤«¤­É¹¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡ª

¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÄ¹ÌçËÒ¾ì¤Î¥Ð¥Ë¥é¤È¥Á¥ç¥³¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

¡¦¥Õ¥í¡¼¥È¤«¤­É¹¡¡¤¤¤Á¤´¡¢¥á¥í¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¡¡³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)

¡¦¤«¤­É¹¡¡¤¤¤Á¤´¡¢¥á¥í¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¡¡³Æ550±ß(ÀÇ¹þ)

¡¦Ä¹ÌçËÒ¾ì¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¡³Æ550±ß(ÀÇ¹þ)

¡Ú1¼þÇ¯µ­Ç°¡ª¤ªÆÀ¤Ê³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª¡Û

¡ü±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ìÈ¾³ÛDays¡¡2025Ç¯9·î1Æü¡¢3Æü¡Á5Æü

±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Æþ¾ìÎÁ1500±ß¤Î¤È¤³¤í¤ò750±ß¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯9·î1Æü¡¢3Æü¡Á5Æü

Æþ¾ìÎÁ¡§750±ß(ÀÇ¹þ)(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï750±ß)

¢¨Â¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¡üSauna Space TOJIBA¡¡ÍøÍÑÎÁ1,000±ßOFF

±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ì1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â4,400±ß¤Î¤È¤³¤í¤ò3,400±ß¤Ë¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯9·î1Æü¡¢4Æü¡Á5Æü

ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ 3,400±ß(ÀÇ¹þ)

Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§ https://coubic.com/tojiba

¢¨Â¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨Í½Ìó¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ãSauna Space TOJIBA¡¡»ÜÀß³µÍ×¡ä

±Ä¶È»þ´Ö¡§ 9:00¡Á21:00

2»þ´ÖÍ½ÌóÀ©¡¡Äê°÷6Ì¾

Âè1Éô¡¡9:00¡Á11:00

Âè2Éô¡¡11:30¡Á13:30

Âè3Éô¡¡14:00¡Á16:00

Âè4Éô¡¡16:30¡Á18:30

Âè5Éô¡¡19:00¡Á21:00

ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§ Ê¿Æü¡¡¡¡¡¡4,400±ß

ÅÚÆü½ËÆü¡¡4,800±ß(¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢8·î¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï)

¢¨±À¾å¤ÎÄä¼Ö¾ìÆþ¾ìÎÁ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹

URL¡¡¡¡ ¡§ https://tojiba-sauna.com/

Sauna Space TOJIBA

