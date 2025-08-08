この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

テレビ朝日のドラマ『誘拐の日』第5話放送直後、テレ朝ドラマ考察系YouTuberのトケルさんが自身のチャンネルで最新考察を展開した。動画タイトルは「【誘拐の日】第５話ドラマ考察 真犯人と動機！ あらすじネタバレ感想予想 SnowMan 深澤辰哉」と題されており、トケルさんは今回も熱量たっぷりに真相を追い求めている。



冒頭、トケルさんは「委員長を殺したのは、警備員の松田ではない。松田がかばった相手こそ真犯人」と断言し、ドラマの核心に迫る考察を披露。「松田は自分が院長を殺したと自白しているが、現場の状況や彼の行動から本当に松田が犯人なのか疑わしい」と鋭く指摘する。



また、「事件当時、現場にいた松田は凛が目撃した青いランプの車が警備会社のものだったことで裏付けられるが、それでも松田が殺人に直接関わったとは限らない」と推測。そのうえで、「院長の妻はペーパーナイフ、院長は日本刀という凶器の違いに着目し、二つの事件は別々の犯人によるものと考えられる」と、これまでなかった”二重犯行説”を提起した。



過去の病院長の子供切りつけ事件や、謎めいたキャラクター・しおりが首元を隠していることにも言及。「しおりは首の傷を隠すためにスカーフをしている。松田がしおりを影から支え続けていたのは、幼い頃に傷を負わせてしまった罪の意識があるからかもしれない」と独自の人間関係考察を展開した。



さらに視聴者コメントを紹介しながら「松田の証言はどこまでが嘘か」「証拠動画になぜこだわったのか」など多くの謎について大胆仮説。「松田が本当に守りたい人はしおりなのでは」「院長を殺したのも、実はしおりかもしれない」と明かした推理が注目を集めた。



ラストは「凛と政宗のコンビに信頼関係が生まれ始め、逆襲の展開が始まる予感」を伝えつつ、今後の展開や裏切り者、ラスボス役の正体といった視聴者の予想やワクワク感あふれるコメントに触れて動画を締めくくった。「皆さんは松田の本当の目的、しおりの動機についてどう思いますか？」とファンへ問いかけ、高評価やチャンネル登録を呼びかけながら、次回への期待を煽っている。