カバー株式会社が運営するVTuberプロダクション・ホロライブEN所属のGawr Gura(がうる・ぐら)が、5月1日をもって卒業すると発表した。

【動画】がうる・ぐらの卒業発表配信

発表は自身のYouTubeチャンネルでのライブ配信でおこなわれ、約24万人が見守るなか、5月1日に卒業することが発表された。卒業の理由については「Disagree with management, and company direction(マネジメント、会社との方向性の違い)」としており、方針の違いが原因とみられる。なお、卒業に向けて「I have one last project to share(最後に、ひとつ皆さんに共有したいプロジェクトが控えている)」とも述べている。

がうる・ぐらは2020年9月13日にデビュー配信をおこない、10月22日にチャンネル登録者数100万人を達成。その後2年弱の期間でチャンネル登録者数を400万人まで伸ばし、VTuberとしては世界一の記録を保持する人気VTuberだ。

(文=リアルサウンド編集部)