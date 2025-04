【「 リラックマ 」新商品】 4月下旬より順次発売

サンエックスは、「リラックマ」の新商品を4月下旬より全国の販売店やネットショップにて順次発売する。

「BASIC RILAKKUMA」シリーズに新しいデザイン「Flower」が登場。優しい色合いの「スクエアメモ」・「くねくねボールペン」などの文具や「ボトルポーチセット」・「アクセサリートレイ」などの雑貨のほか、花を持った「ぬいぐるみ」や「クッション」など多数のアイテムがラインナップしている。

リラックマ「BASIC RILAKKUMA Flower」シリーズ

スクエアメモ

価格:各330円

くねくねボールペン

価格:各1,100円

アクセサリートレイ

価格:2,860円

ボトルポーチセット

価格:各3,080円

価格:各2,860円

リラックマクッション

価格:3,960円

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.