½÷ÀÊü²Ð»¦¿Í¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉÔË¡Æþ¹ñ¤Î³°¹ñ¿Í¡¡£Î£ÙÃÏ²¼Å´¤ÇÁê¼¡¤°»¦½ý»ö·ï
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´¼ÖÆâ¤Ç½÷À¤¬²Ð¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢£³£³ºÐ¤ÎÃË¤¬£²£³Æü¡¢»¦¿Í¤ÈÊü²Ð¤Îºá¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡£
ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÉÔË¡ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¹ñÀÒ¤Î¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥µ¥Ú¥¿¥«¥ê¥ëÍÆµ¿¼Ô¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£²Æü¤ËÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÆâ¤Ç½÷À¤ËÌµ¸À¤Ç¶áÉÕ¤¡¢Ãå°á¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ½÷À¤¬±ê¾å¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¶è¤Î¸¡»¡´±¤Ï¡ÖÍý²ò¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ù°¤Ç¶²¤í¤·¤¤ÈÈ¹Ô¡×¡Ö¼å¤¤Î©¾ì¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë±¢»´¤«¤ÄÍýÉÔ¿Ô¤ÊË½ÎÏ¹Ô°Ù¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥Ú¥¿¥«¥ê¥ëÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£¶·î£±Æü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥½¥Î¥¤¥¿¤Ç¹ñ¶·ÙÈ÷Ââ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢£¶Æü¸å¤Ë¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÊÆ¹ñ¤ËÉÔË¡Æþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Î¿È¸µ¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»ö·ï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¸áÁ°£·»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¶è¤Î±Ø¤ËÄä¼Ö¤·¤¿ÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£
ÁÜºº°÷¤¬¼ÖÆâ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¡¢Ãå°á¤ÈÌÓÉÛ¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÖÎ¾Æâ¤Î¾èµÒ¤Ï¤³¤Î£²¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²Ð¤òÉÕ¤±¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÎó¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¡¢½÷À¤¬Ç³¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¿È¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢½÷À¤ÏÈ¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Ï¿ÈÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢°áÎà¤äÌÓÉÛ¤Ê¤É¤òÂçÎÌ¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²Ð¤Î²ó¤ê¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¶è¤Î±Ø¤ÇÃÏ²¼Å´¤ò»ß¤á¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¤ÏÌµº¹ÊÌ»¦¿Í¤ä»¦½ý»ö·ï¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢ÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£²Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç£²·ïÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
£Ã£Î£ÎÄó·È¶É¤Î£×£Á£Â£Ã¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°£°»þ£³£µÊ¬¤´¤í¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¶è¤òÁö¤ëÃÏ²¼Å´¤Ç¿ÏÊª¤Ë¤è¤ë»¦½ý»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢£²¿Í¤¬»à½ý¡£Åö¶É¤Ï£²£¶ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¿È¸µ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£