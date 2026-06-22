フィリピン中部レイテ島にある学校で銃撃事件があり、少なくとも生徒3人が死亡、5人がけがをしました。同じ学校の生徒とみられる少年2人が拘束されています。フィリピン当局によりますと、中部レイテ島のタクロバン市にある学校で22日、銃撃事件が発生しました。容疑者は2人とみられ、校舎内で何度も銃を発砲。少なくとも生徒3人が死亡したほか、5人がけがをしたということです。地元警察は、事件に関与したとみられる少年2人を拘