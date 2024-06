ハズレなしのキャラクターくじの最新作として「一番くじ サクラクレパスコレクション」が登場!

クレパス柄の大きなクッションや片手鍋など、かわいくて便利な生活雑貨が景品として展開されます☆

「一番くじ サクラクレパスコレクション」

価格:1回700円(税込)

販売開始日:2024年6月14日(金)より順次

種類数:全6等級19種+ラストワン賞

販売店舗:ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」と「サクラクレパス」がコラボした「一番くじ サクラクレパスコレクション」が登場!

クレパス柄のクッションや片手鍋をはじめ、クーピーやマット水彩など長年愛される各ブランドデザインの素敵な雑貨が多数ラインナップされます。

A賞にはクレパス柄のクッション、B賞にはクレパス柄をデザインした使い勝手の良い片手鍋、C賞として、大きめサイズでテーブルを彩るメラミンプレートを展開。

このほか、全5種から選べるジッパーバッグ、コースター・ヘアクリップ・ラバータイから選べるラバーアソート、ハンドタオルが登場します。

いずれも「サクラクレパス」の各ブランドであるクレパス、クレヨン、クーピー、マット水彩のデザインを取り入れたかわいらしさいっぱいのグッズです☆

A賞:クレパス柄クッション

種類:全1種

サイズ:約55cm

クッションに赤色のクレパスが1本くっついているかわいいデザインがお部屋を彩る、A賞のクッション。

存在感のあるサイズで、「サクラクレパス」ファンにはたまらないクッションです☆

B賞:片手鍋

種類:全1種

サイズ:全長約28cm(取っ手込み)

B賞にはクレパス柄をデザインした、ちょっとしたお料理に便利なサイズで使い勝手の良い片手鍋が登場。

置いておくだけでも、キッチンをかわいらしく演出してくれます☆

C賞:メラミンプレート

種類:全2種

サイズ:約26cm

C賞は、大きめサイズでテーブルを彩る、クレパス柄かクーピー柄を選べるメラミンプレート。

毎日でも使いたくなるかわいらしいデザインに仕上げられた、2柄とも揃えたくなるプレートです。

D賞:ジッパーバッグ

種類:全5種

サイズ:約17〜20cm

D賞に展開される、「サクラクレパス」を代表するアイテムのデザインがおしゃれな、全5種から選べるジッパーバッグ。

プチギフトのラッピングにもおすすめの、小物や雑貨の整理や持ち歩きに便利なカラフルでかわいらしいジッパーバッグです。

E賞:ラバーアソート

種類:全5種

サイズ:コースター約8cm/ヘアクリップ約8cm/ラバータイ約14cm

コースター・ヘアクリップ・ラバータイから選べるラバーアソート。

コースター3種、ヘアクリップ1種、ラバータイ1種がラインナップされます。

クレパスやクレヨンの懐かしくてかわいいデザインのコースター、絵の具のチューブの形がユニークなヘアクリップ、カラフルなクーピーデザインがうれしいラバータイも、普段使いしたくなるかわいらしさです☆

ヘアクリップはポーチに入れて持ち歩けば、メイク時や勉強・仕事中にサッと前髪を留めることができて便利です☆

F賞:ハンドタオル

種類:全5種

サイズ:約25cm

好きなデザインを選べるハンドタオルも、5種類のデザインで登場!

ついつい皆に自慢したくなる、おしゃれでかわいいアートが揃っています☆

ラストワン賞:クレパス柄カラフルクッション

サイズ:約95cm

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、12色クレパス柄クッションが登場!

大きくなったクレパス12本が並んだ、インパクト抜群なデザインに仕上げられています。

約95cmのビッグサイズで広げて使っても、丸めて使ってもかわいいクッションです。

ダブルチャンスキャンペーン:クレパス柄カラフルクッション

当選者数:合計30個

※賞品とパッケージは、ラストワン賞と同仕様です

くじ券に記載されているキャンペーンナンバーで素敵な賞品が当たる「ダブルチャンスキャンペーン」

ダブルチャンスキャンペーンでは、ラストワン賞と同じ「クレパス柄カラフルクッション」が当たります。

「サクラクレパス」の人気ブランド、クレパス・クレヨン・クーピー・マット水彩のデザインがかわいい雑貨が当たる一番くじ。

2024年6月14日より順次販売が開始される「一番くじ サクラクレパスコレクション」の紹介でした☆

