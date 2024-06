TikTokのフォロワー数72万9千人超、Instagramでは12万7千人超というイギリスの女性インフルエンサーが先月上旬、半永久的な染毛剤“ヘナ”で顔にソバカスを入れる動画を投稿したところ、ヘイターからの容赦ないコメントが続出した。視聴者はいったい、女性のDIYのソバカスにどんな感想を寄せたのか…。ニュースメディア『Tyla』などが伝えた。メイクアップや美容、化粧品にいたるまで美に関する様々な動画をSNSに投稿して人気のエル・ジェイムズさん(Elle James、25)が先月3日、TikTokでトレンドになっているフェイク・ソバカスに挑戦し、物議を醸している。

動画ではまず、鏡の前に立つエルさんが、鼻と左右の頬を中心にうっすらと茶色のソバカスがあるすっぴん肌を披露する。そしてヘナのチューブを見せると、細くなった先端で軽く顔を叩くようにして点を描き、鼻筋、頬、まぶた、額、顎に次々とソバカスを作っていく。ヘナはこげ茶で、一つ一つの点はかなりの大きさであるが、エルさんは特に気にする様子もない。そしてソバカスが仕上がると5分放置し、その後は湿らせたコットンで余分な成分を拭き取り、色味を抑えているようだった。エルさんはこの動画に「オーマイガー。どう思う?」と言葉を添え、「これほど色は濃くないけれど、自分には自然なソバカスがたくさんあるのよ」と補足した。なおこの動画は、TikTokよりもフォロワーが少ないInstagramで大炎上。1か月足らずの再生回数が230万回を超える反響を呼び、「なんてゴージャスなの!」「私のクイーン」「美しいわ」といった声のほか、次のような容赦ないコメントが寄せられたのだった。「爆発した下痢のようだ。」「人間チーターだ。」「はしかに罹ったようだね。」「天然痘に警戒せよ。」「インクを垂らしたようだぞ。」「網戸越しに糞を投げられたよう。」「ソバカスの数が多すぎるし、大きいし、色が濃すぎだよ。」「これってマジ? 面白過ぎる。」「レーザーでキレイにしてもらったら?」「私はずっと、ソバカスを隠し続けて生きてきたし、いじめにもあった。なぜこんなことをするの? 理解に苦しむ。」「正直に言わせてもらうと、これは全く自然に見えないし、ちっとも良いとは思えない。」「滑稽だし、汚い印象。」「彼女には助けが必要。注目を浴びたいだけだろう。これは病気だよ。」「こんなことをしたら、皮膚がんの可能性が高まるだけ。悲しいね。」ただ最近のエルさんの投稿では、ソバカスの色がだいぶ落ち着いてきているが、外出時にはしっかりメイクをし、ソバカスを見せることはあまりないようである。ちなみに過去には、ソバカスに憧れ、縫い針で顔にタトゥーをした女性が注目された。女性はその後、感染症を起こし、皮膚の傷を修復するために130万円以上を費やしたという。画像『Elle James Instagram「What do we think??」「No foundation???」』『Tilly Whitfeld TikTok「#lasertattooremoval」』『New York Post 「Mom who tried to get cute fake freckles looks like she ‘stuck her head up a chimney’」(Abby Grocott / SWNS)』『Brianna Olsen TikTok「PERMANENT FRECKLES」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)