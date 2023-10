大ヒット映画『ハリー・ポッター』シリーズより、魔法界で人気のチョコレート菓子「蛙チョコレート」にそっくりなオルゴールが登場! 2023年10月6日(金)から2024年1月28日(日)までの期間で開催される「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」ポップアップストアのほか、オンラインショップでも販売される。

映画『ハリー・ポッター』シリーズはJ・K・ローリングの小説を原作とする特撮作品。

現代社会によく似ているが、一般人には秘密にされつつも魔法が存在している世界が舞台。魔法使いの少年ハリー・ポッターはホグワーツ魔法魔術学校に入学、自分の宿命と戦いながら成長していく。

原作小説第1作は1997年出版。2001年に実写映画版第1作が上映。いずれも大人気シリーズとなり、前日譚である『ファンタスティック・ビースト』シリーズも2016年から映画化された。

これらの作品群は総称して「魔法ワールド(Wizarding World)」と呼ばれている。

今回紹介するアイテム「ハリー・ポッター カエルチョコレート オルゴール」は、「蛙チョコレート」のパッケージそのままのようなデザインが特徴。オルゴール本体中央のボタンを押すと音楽が流れ、蛙チョコレートのパーツが外にぴょんと飛び出してくる。

オルゴール曲は映画の中でも印象的な「ヘドウィグのテーマ(約25秒)」と「ハリーの不思議な世界(約18秒)」の2曲が収録されており、赤外線通信により実際に呪文を唱えてオルゴールの反応を楽しめる、音声を利用した杖「音声認識 魔法の杖シリーズ」との連動遊びも楽しむことができる。

ファン心をくすぐる演出が詰まったオルゴールは、自分用としても、プレゼントとしてもおすすめ。

ハロウィーンのインテリアとしてもぴったりの本アイテム。この機会にぜひチェックを♪

>>>「蛙チョコ」そっくりなオルゴールをいろいろな角度から見る!(写真8点)WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)