¡Ö2¿Í¤ÎÍç¤¬¸«¤¿¤¤¤«¤é¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×½÷»ÒÎ¹¤ÇÆ±Î½¤ÎÍç¤òÅð»£¤·¤¿½÷¼Ö¾¸¡Ê21¡Ë¤Î¡ÈÊó¤ï¤ì¤ÌÈÈ¹ÔÆ°µ¡¡É
¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÅòÉÛ±¡¤Î²¹Àô¤ÇÆ±Î½½÷À¤ÎÍç¤òÅð»£¤·¤¿
¡¡Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃË¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¡¢1¿Í¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ë±Ç¤·¤¿²èÁü¤Ë¼þ°Ï¤Ï¿§¤á¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Îµï¼ò²°¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¤¿Íç¤Î½÷À¤ò¡¢¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤ÀÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤À¡£½÷À¤ÏÈà¤é¤¬¿¦¾ì¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ÀÅö»þ20ºÐ¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÅð»£¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©️iStock.com
½÷Í§Ã£¤È¤Î¾®Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä
¡¡¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°û¤ß²ñ¤«¤é1Ç¯Á°¤ÎºòÇ¯4·î¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¶âÂô¤À¤Ã¤¿¡£²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤ÎÎò»Ë¤ÈÉ÷¾ð¤ò»Ä¤¹Ä®ÊÂ¤ß¤¬¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤Î¡Ö½÷»ÒÎ¹¡×¤Ë¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡£¶áÂå¥¢¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¡¢Ë¤«¤Ê³¤¤È»³¤Î¹¬¤¬¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¤¡£
¡¡A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ20ºÐ¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤½÷Í§Ã£¤È¤Î¾®Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃ¦°á½ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÍç»Ñ¤òÅð»£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ÏÅð»£¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤º¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË½÷¤Ï¡¢2¿Í¤È¤âË¿Å´Æ»²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¼Ö¾¸
¡¡»ö·ï¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï6·î27Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¿ÜËá·Ù»¡½ð¤¬2¿Í¤ÎÃË½÷¤òÀÐÀî¸©ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¡ÊÅð»£¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏB»Ò¡Ê21¡Ë¤ÈCÃË¡Ê21¡Ë¡£2¿Í¤È¤â¡¢Ë¿Å´Æ»²ñ¼Ò¤Î¼Ö¾¸¤Ç¡¢Æ±´üÆþ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬ÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤ÎÂáÊá¤Ï6·î9Æü¤Ç¡¢ÍÆµ¿¤¬¶âÂô¤Ç¤ÎÅð»£¤ä¡£¼ÂºÝ¤Ë¥«¥á¥é¤Ç»£¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Î¤¬B»Ò¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¤½¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤Î¤¬CÃË¤ä¤Í¡£¤è¤¦¤Ï¶¦ËÅ¤·¤¿¤Á¤å¤¦¤³¤È¡£A¤µ¤ó¤â2¿Í¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÁ´°÷¤¬Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¡×
²¿¤Îµ¤·ó¤Í¤â¤Ê¤¯Éþ¤òÃ¦¤¤¤ÀA¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤¿
¡¡A¤µ¤ó¤òÍ¶¤Ã¤Æ¶âÂôÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿B»Ò¤ÏºòÇ¯4·î15Æü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òºÑ¤Þ¤»¤ÆÍ¼¿©¤â½ª¤¨¤¿¸á¸å11»þÁ°¤ËÏ¢¤ì¤À¤Ã¤ÆÍá¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤Îµ¤·ó¤Í¤â¤Ê¤¯Éþ¤òÃ¦¤¤¤ÀA¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ÏA¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÆ±Î½¤À¤Ã¤¿D¤µ¤ó¡ÊÅö»þ21ºÐ¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£B»Ò¤Ë¤è¤ëÅð»£¤Ï¡¢¶âÂô¤Î1ÅÙ¤ÇºÑ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡D¤µ¤ó¤¬±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¤ÎÌ¾Åò¡¦ÅòÉÛ±¡¤À¡£¶âÂôÎ¹¹Ô¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤ÎºòÇ¯10·î¡¢B»Ò¤ÏD¤µ¤ó¤òÍ¶¤Ã¤ÆÅòÉÛ±¡¤Ë¹Ô¤¡¢Î¹´Û¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï²¹Àô¤ÎÃ¦°á½ê¤ÇD¤µ¤ó¤ÎÍç¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖB»Ò¤ÈA¤µ¤ó¡¢D¤µ¤ó¤ÏÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î2¿Í¤¬ÊÌ¡¹¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤ËÅð»£¤µ¤ì¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÆó½Å¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´Ãæ¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ê¤¼¡¢B»Ò¤Ï¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿¤Ï¤º¤ÎÆ±Î½2¿Í¤ÎÍç¤ò±£¤·»£¤ê¤·¤¿¤Î¤«¡£ÂáÊá¸å¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤¦¶¡½Ò¤·¤¿¡£
¡ÖCÃË¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë¡ØA¤ÈD¤ÎÍç¤¬¸«¤¿¤¤¤«¤é¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åð»£¤·¤¿²èÁü¤Ï¤¹¤°¤ËÈà¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥À¥á¸µ¤ÇÍê¤ó¤À¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Á°½Ð¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ÏÀä¶ç¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬°Ê³°¤Î½÷À¤ÎÍç¤ò¸«¤¿¤¬¤ëÃË¤ò¹¥¤¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¤¤¦¤Î¤â²¿¤È¤â¸À¤¨¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤Æ2ÅÙ¤âÅð»£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤ËÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡£Îø¤ÏÌÕÌÜ¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡CÃË¤â·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±Î½¤ÎÍç¤¬¸«¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¥À¥á¸µ¤Ç¡ÊB»Ò¤Ë¡ËÍê¤ó¤À¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Åð»£Áê¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢A¤ÈD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤½¤Î2¿Í¤òÎ¹¹Ô¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡×
¡¡½½Ê¬¤ËÀõ¤Ï¤«¤Ê2¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢¥À¥á¸µ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ÃË¤ÎÊý¤¬¤½¤Î¸å¤Ë¤µ¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÁÆ¬¤Î°û¤ß²ñ¤À¡£
Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿CÃË¤¬Æ±Î½¤¿¤Á¤Ë²èÁü¤ò¥·¥§¥¢
¡Ö¸«¤Æ¤ß¡£¤³¤ó¤Ê²èÁü¤¢¤ó¤Í¤ó¡×
¡¡º£Ç¯3·î13ÆüÌë¡¢ÃËÀ¼Ò°÷Æ±»Î¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿CÃË¤Ï¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸ý¤ò¤¹¤Ù¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤ÈD¤µ¤ó¤ÎÍç¤Î²èÁü¤òÆ±Î½¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢¡ÖÁ÷¤Ã¤¿¤ë¤ï¡×¤È¸À¤Ã¤ÆLINE¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤½¤Î²èÁü¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÈëÌ©Î¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åð»£¤Ï¼þ°Ï¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈëÌ©¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤Á¤Þ¤Á²èÁü¤Ï³È»¶¤µ¤ì¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Î¤Û¤«¤Î¼Ò°÷¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ²èÁü¤ÎÎ®½Ð¤«¤é1¥«·îÈ¾¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿5·î¾å½Ü¡¢1¿Í¤Î¼Ò°÷¤«¤éÊ¼¸Ë¸©·Ù¤Ë¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö½÷À¼Ò°÷¤ÎÍç¤Î²èÁü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¼Ò°÷¤¬¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤âÅð»£¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤é¤·¤¤¡×
·Ù»¡´±¤«¤é±£¤·»£¤ê¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Î¿´Ãæ¤Ï
¡¡¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢2¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬½êÂ°¤·¤¿Éô½ð¤ò´É³í¤¹¤ë¿ÜËá·Ù»¡½ð¤À¤Ã¤¿¡£µ¤¤ÎÆÇ¤ÊA¤µ¤ó¤ÈD¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬±£¤·»£¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë¶É2¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶âÂô¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÅòÉÛ±¡¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂçÊ¬¸©ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËCÃË¤Ï¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤ËLINE¤Ç²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Ý¥ë¥ÎËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ç¤âÎ©·ï¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ö·ï¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÈ¯É½¤«¤é2Æü¸å¤Î6·î29Æü¡¢¿À¸Í´ÊºÛ¤ÏCÃË¤ËÈ³¶â70Ëü±ß¡¢B»Ò¤ËÈ³¶â40Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò²¼¤·¡¢»ö·ï¤Ï½ª·ë¤·¤¿¡£¤À¤¬°ìÅÙÎ®½Ð¤·³È»¶¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ãç´ÖÆâ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤¿¸Â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍÆ°×¤Ë¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤¬Éé¤Ã¤¿½ý¤â¡¢¿ô½½Ëü±ß¤ÎÈ³¶â·º¤ÇÌþ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ê°ðËÜ ÀéÀ²¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÊÆÃ½¸ÈÉ¡Ë¡Ë