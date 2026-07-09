札幌・中央警察署は7月8日、殺人予備の疑いで後志管内に住む男子高校生（17）を逮捕しました。男子高校生は7月7日午後7時10分ごろ、札幌市北区に住む10代後半の女性を殺害しようと、自宅で包丁をリュックサックに入れ、殺人の準備をした疑いが持たれています。7日午後10時ごろ、男子高校生の家族から警察に相談があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男子高校生と女性は面識があるということです。調べに対し男子高校生は