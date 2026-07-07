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LiLiCoが北海道に念願の家を購入、夫との幸せショットを公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • LiLiCoが7日、インスタグラムで北海道への家購入を報告し話題となった
  • 55歳の誕生日プレゼントとして自身に購入した家は「書斎」と位置付けているという
  • 「必死で働いた」と歩みを振り返り「これからも働く」と意欲を示した
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