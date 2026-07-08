北海道警察は2026年7月8日、札幌市手稲区の無職・松山礼奈容疑者（41）を麻薬特例法違反の疑いで逮捕しました。松山容疑者は2025年9月3日、薬物犯罪による収益と知りながら、札幌市中央区の鈴木紀彦容疑者（82）から現金10万円を受け取った疑いがもたれています。鈴木容疑者は2026年6月、覚醒剤取締法違反の疑いですでに逮捕されていて、覚醒剤の密売人とみられています。警察によりますと、鈴木容疑者に関する捜査の中で、知人の