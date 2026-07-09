〈かつての小学校から牛が次々と出てきた…平成9年に「廃村」になった北海道の集落で目にした“驚きの光景”〉から続く「すごい香りがする」--廃校になった校舎跡で仲間にそう言われて気がついた。北海道福島町・日の出は地すべりの危険から集団移転が進み、平成16年頃に無住となった漁村だ。【写真】「すごい香りがする」朽ちた小学校からただよう“異臭の正体”を見る（複数あり）廃村探索28年の第一人者・浅原昭生による『廃