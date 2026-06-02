3大会続けてW杯出場を逃してしまったイタリア代表は、また4年後へ向けて1からのスタートだ。各国がW杯の準備を進める中、イタリアは今月の親善試合でルクセンブルク、ギリシャと対戦する。すでに今回の代表メンバーは発表されているが、かなり若い構成になっている。アタランタより18歳DFオネスト・アハノール、ドルトムントより18歳DFルカ・レッジャーニ、ミランからレッチェにレンタル移籍していた18歳FWフランチェスコ・カマル