3大会続けてW杯出場を逃してしまったイタリア代表は、また4年後へ向けて1からのスタートだ。各国がW杯の準備を進める中、イタリアは今月の親善試合でルクセンブルク、ギリシャと対戦する。



すでに今回の代表メンバーは発表されているが、かなり若い構成になっている。アタランタより18歳DFオネスト・アハノール、ドルトムントより18歳DFルカ・レッジャーニ、ミランからレッチェにレンタル移籍していた18歳FWフランチェスコ・カマルダ、ドルトムント所属の18歳MFサムエレ・イナシオも召集。いずれもイタリアサッカー界の今後をリードしてほしい逸材たちだ。





18-year-old Samuele Inácio has arrived.pic.twitter.com/DVKo9Bzk4Z — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 11, 2026

その1人であるイナシオは、2024年にアタランタの下部組織からドルトムントへ移籍した選手で、若手の育成に定評あるドルトムントでレッジャーニと共に育ってきた。イナシオはこの判断が正しかったと語る。「メンバー発表は自宅で見ていたけど、自分の名前を見つけた時は信じられない気持ちだったね。『やった！』と思ったよ。A代表に選ばれたのだから、本当に素晴らしい瞬間だ。これほど多くの若手が集まるのはイタリアにとって良いことだと思う。もちろん先輩ではドンナルンマもいる。彼は僕たち全員のアイドルで、誰もが手本にしているんだ」「（ドルトムント移籍は）新たな挑戦をするためだ。ドルトムントのプロジェクトや歴史は知っていたから、すぐに興味が出た。正しい選択をしたと確信している。それが今成果になりつつある。アズーリのユニフォームを着るのは最大の夢だ。これまで多くの偉大なチャンピオンたちが袖を通してきた。僕も最高の舞台でこのユニフォームを着て、イタリア代表としてW杯優勝を果たしたい」（『Football Italia』より）。今はイナシオら若手を積極的に取り込み、EURO2028での躍進と2030W杯出場を粘り強く目指すしかない。ユース年代ではまずまずの結果が出ているだけに、2030W杯こそは新世代で出場権を取り戻したいところだが、イタリアは復活できるだろうか。