日本代表は2026W杯グループステージ初戦でオランダ代表と戦うが、日本にとって強大な壁になるであろう選手がオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクだ。今季所属するリヴァプールは思うような結果が出なかったが、ファン・ダイクは今でも世界最高クラスのセンターバックだ。守備力に加えてリーダーシップもあり、日本にとっては危険な相手となる。ファン・ダイクも『FIFA』のインタビューにて自信を覗かせている。オランダはEUR