北中米ワールドカップで日本代表と対戦するスウェーデン代表は現地６月１日、国際親善試合でノルウェー代表と敵地で対戦。１−３で敗れた。無念の結果に終わったなか、チームで唯一の得点を挙げたのが、アレクサンデル・イサクだ。０−３で迎えた76分、カウンターの流れからドリブルでボックス内に侵入し、巧みなフェイントで相手をかわして右足を一振り。鮮やかなコントロールショットでネットを揺らした。リバプールで遠