「日本は止めれるか不安だ」Ｗ杯で森保Ｊと対戦するスウェーデン代表のリバプールFWが鮮烈弾！「怖すぎる」「まじ警戒」の声
北中米ワールドカップで日本代表と対戦するスウェーデン代表は現地６月１日、国際親善試合でノルウェー代表と敵地で対戦。１−３で敗れた。
無念の結果に終わったなか、チームで唯一の得点を挙げたのが、アレクサンデル・イサクだ。
０−３で迎えた76分、カウンターの流れからドリブルでボックス内に侵入し、巧みなフェイントで相手をかわして右足を一振り。鮮やかなコントロールショットでネットを揺らした。
リバプールで遠藤航とチームメイトの26歳FWが、個人技で奪ったゴール。SNS上では「日本は止めれるか不安だ」「エグいって」「まじ警戒」「バケモン」「怖すぎる」「勝てる気が全くしない」「１人で勝負を決めれる個」「代表だとバリ元気やん」「調子上がってんなぁ」「リバプールで見たことない動きしてる」などの声があがった。
昨夏にニューカッスルから１億2500万ポンドの英国最高額でリバプールに加入したイサク。移籍初年度は、公式戦で４ゴールに終わるなど金額に見合う活躍ができていないという声もあった。それでも、この日の得点シーンを見れば、脅威の存在であるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】１人でやり切った！ 森保Jと対戦するスウェーデン代表の26歳FWが鮮烈弾！
無念の結果に終わったなか、チームで唯一の得点を挙げたのが、アレクサンデル・イサクだ。
０−３で迎えた76分、カウンターの流れからドリブルでボックス内に侵入し、巧みなフェイントで相手をかわして右足を一振り。鮮やかなコントロールショットでネットを揺らした。
昨夏にニューカッスルから１億2500万ポンドの英国最高額でリバプールに加入したイサク。移籍初年度は、公式戦で４ゴールに終わるなど金額に見合う活躍ができていないという声もあった。それでも、この日の得点シーンを見れば、脅威の存在であるのは間違いないだろう。
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