ラグビーリーグワンプレイオフ準決勝の第二試合はともに強力なフィジカルを基にした堅い守りからの逆襲を身上とするクボタスピアーズ船橋・東京ベイ（シーズン3位、以下S東京ベイ）が、埼玉パナソニックワイルドナイツ（シーズン2位、以下埼玉WK）との接戦を制し、2年連続の決勝進出を果たした。S東京ベイは2022-23シーズン以来、2度目のVに挑む。 リーグワン屈指の堅守を誇る両チームの戦いは、序盤からバチバチの肉弾戦とな