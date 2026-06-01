ラグビーリーグワンプレイオフ準決勝の第二試合はともに強力なフィジカルを基にした堅い守りからの逆襲を身上とするクボタスピアーズ船橋・東京ベイ（シーズン3位、以下S東京ベイ）が、埼玉パナソニックワイルドナイツ（シーズン2位、以下埼玉WK）との接戦を制し、2年連続の決勝進出を果たした。S東京ベイは2022-23シーズン以来、2度目のVに挑む。



リーグワン屈指の堅守を誇る両チームの戦いは、序盤からバチバチの肉弾戦となり、お互いのトライラインが遠い展開となったが、その中でしたたかに相手の隙をつき、チャンスを確実にモノにしたS東京ベイが埼玉WKを振り切った。





埼玉WKは、序盤からパスミスやハンドリングミスなど従来では考えられないような簡単なミスが頻発した。組み合わせの都合により、シーズン最終戦から間隔が長く空いたことも影響したのかもしれない。こうした小さな綻びはしつこくディフェンスして密集からの逆襲を狙う、という埼玉WKの戦法に少なからぬ負の影響を与えていたようで、試合の流れを大きく変えるようなスティールはこの試合一度もなかった。逆にS東京ベイには滅多にみられないビッグプレイが飛び出した。後半22分、ゴール真下にトライを決められた後のコンバージョンキックをハラトア・ヴァイレアがものの見事にチャージし、2点追加を阻んだのだ。ゴール真ん前のイージーな場所であったがゆえ、あまり距離を取らずに、相手選手の動きにも注意せずに蹴ってしまった斉藤誉哉の小さなミスだったが、結果的にはこの2点の差が勝負を分けてしまったのだから、まさに悔やんでも悔やみきれない重大なミスとなってしまった。埼玉WKは試合終了間際に死に物狂いの猛攻をみせ、2分で2トライ2ゴールを奪って追い上げたが、最後は分厚いディフェンスに阻まれて、万事休す。タフな守り合いはS東京ベイが凱歌を揚げた。決勝の相手はシーズンを通じて圧倒的な攻撃力で勝ち進んできたコベルコ神戸スティーラーズ（シーズン1位、以下神戸S）だ。素早い展開と、湧き出るフォロワーが特色の神戸Sの攻撃を、堅守で鳴らすS東京ベイがどう跳ね返すかが勝負の焦点となるが、一つ忘れてならないのは、今シーズンで引退・退団となる選手たちへの応援だ。特に日本代表を長く支えたピーター・ラピース・ラブスカフニが準決勝のフィールドに登場した際は埼玉WKのファンまで含めて、彼の最後の勇姿を目に焼き付けようとする空気に満たされた。この強烈な惜別の想いがどこまで勝負に影響を及ぼすのか。最強のオフェンスと最強のディフェンスのぶつかり合いの中の重要なアクセントとなることだろう。