ローソンは5月26日より、夏におすすめの冷し麺「1食分の野菜冷しちゃんぽん」と「特盛!冷し鶏天タルタルうどん」の2品を、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「1食分の野菜冷しちゃんぽん」(559円)「1食分の野菜冷しちゃんぽん」(559円)は、豚と鶏で炊きだした白湯ガラスープにアサリエキスを加えた、旨みとコクのあるちゃんぽんスープに、国産小麦粉を使用したのど越しの良い麺と、1食分の野菜がたっぷり入った冷しち