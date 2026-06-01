プロ野球 セ・パ交流戦は5月31日、各地で6試合が行われました。セ・リーグでは同率首位で並んでいた阪神とヤクルト。この日、ヤクルトが勝利し、阪神が敗れたため、ヤクルトが単独首位に浮上しました。ヤクルトは1-1の5回にモンテル選手のタイムリーで勝ち越しに成功。投げては奥川恭伸投手が7回1失点で楽天に3連勝を決めました。一方、阪神は2-2の8回にモレッタ投手が逆転2点タイムリーを許し、カード3連勝とはならず。同率で並ん