プロ野球 セ・パ交流戦は5月31日、各地で6試合が行われました。

セ・リーグでは同率首位で並んでいた阪神とヤクルト。この日、ヤクルトが勝利し、阪神が敗れたため、ヤクルトが単独首位に浮上しました。

ヤクルトは1-1の5回にモンテル選手のタイムリーで勝ち越しに成功。投げては奥川恭伸投手が7回1失点で楽天に3連勝を決めました。

一方、阪神は2-2の8回にモレッタ投手が逆転2点タイムリーを許し、カード3連勝とはならず。同率で並んでいましたが、ヤクルトが貯金11位の単独首位で5月を終えました。

3位の巨人は先発の竹丸和幸投手が8回3失点の力投を見せましたが、打線が得点を挙げられず完封負けでカード3連勝を逃しました。

4位DeNAは3回に蝦名達夫選手が先制タイムリーツーベースを放つと、その後も得点を重ねて西武に快勝。12日にトレードでソフトバンクから移籍した尾形崇斗投手が5回無失点で移籍後初勝利を挙げました。

5位の広島は両チーム無得点の6回に先発の岡本駿投手がタイムリーと本塁打で3点を失うと、その後の反撃は1点にとどまり、交流戦はまだ勝利がなく6連敗を喫しました。

6位中日は4回までに5点を奪って試合をリードしますが、4回に投手陣が崩れて逆転負け。借金が13にふくらみ、6月に突入します。

＜5月31日の結果＞

◆ソフトバンク 3-1 広島

勝利【ソフトバンク】徐若熙(2勝3敗)

敗戦【広島】岡本駿(3勝3敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗7S)

本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢16号

◆DeNA 6-0 西武

勝利【DeNA】尾形崇斗(1勝)

敗戦【西武】ワイナンス(1勝1敗)

本塁打【DeNA】宮粼敏郎4号

◆オリックス 7-5 中日

勝利【オリックス】博志(2勝)

敗戦【中日】牧野憲伸(3敗)

セーブ【オリックス】マチャド(16S)

◆ヤクルト 2-1 楽天

勝利【ヤクルト】奥川恭伸(2勝4敗)

敗戦【楽天】藤井聖(1勝2敗)

セーブ【ヤクルト】清水昇(1勝1S)

◆ロッテ 4-2 阪神

勝利【ロッテ】鈴木昭汰(4勝1S)

敗戦【阪神】モレッタ(2勝2敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗19S)

◆日本ハム 3-0 巨人勝利【日本ハム】北山亘基(4勝2敗)敗戦【巨人】竹丸和幸(5勝4敗)セーブ【日本ハム】柳川大晟(1勝14S)本塁打【日本ハム】万波中正12号