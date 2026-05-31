森保一監督が率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦している。北中米ワールドカップへ向けた壮行試合で、日本は序盤からゴール前に迫るシーンを作るも、アイスランドの守備を崩せない。逆に44分、相手MFダーグル･ダン･ソルハルソンに際どいシュートを放たれる。これはGK鈴木彩艶が好セーブで事なきを得る。 ピンチを凌いだ日本は45＋３分、中村敬斗のクロスに冨安健洋がボレー