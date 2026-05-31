「アイスランド結構強いな」「苦戦してない？」前半をスコアレスで終えた森保ジャパン。ファンの反応は様々「良いテストマッチ」「日本強くなったな」
森保一監督が率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦している。
北中米ワールドカップへ向けた壮行試合で、日本は序盤からゴール前に迫るシーンを作るも、アイスランドの守備を崩せない。
逆に44分、相手MFダーグル･ダン･ソルハルソンに際どいシュートを放たれる。これはGK鈴木彩艶が好セーブで事なきを得る。
ピンチを凌いだ日本は45＋３分、中村敬斗のクロスに冨安健洋がボレーで合わせるも、決めきれない。このままスコアレスで前半を終えた。
一進一退の攻防が続いた前半。SNS上では、「アイスランド結構強いな」「日本の戦いに相手が合わせてきてる」「苦戦してない？」「良いテストマッチ」「なんとか得点奪ってくれ」「日本強くなったな」「日本代表がしばらく見ないうちに強くなってる」「日本は５バックに弱い」といった様々な声が上がった。
森保ジャパンは後半、得点を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北中米ワールドカップへ向けた壮行試合で、日本は序盤からゴール前に迫るシーンを作るも、アイスランドの守備を崩せない。
逆に44分、相手MFダーグル･ダン･ソルハルソンに際どいシュートを放たれる。これはGK鈴木彩艶が好セーブで事なきを得る。
ピンチを凌いだ日本は45＋３分、中村敬斗のクロスに冨安健洋がボレーで合わせるも、決めきれない。このままスコアレスで前半を終えた。
森保ジャパンは後半、得点を奪えるか。
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